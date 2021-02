Un concerto di Mr.Rain a Milano nel 2021: la data è quella del 9 dicembre, la location è il Fabrique.



“Cantare insieme a voi è la cosa che mi è mancata di più in questo periodo. Finalmente possiamo farlo in un concerto”, scrive Mr.Rain sui social e annuncia l’appuntamento del 2021.



Al termine (si spera) della pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo del live e degli eventi dal vivo, Mr.Rain si esibirà in concerto. La data dell’unico evento del 2021 è quella del 9 dicembre quando l’artista sarà al Fabrique di Milano per cantare i brani dell’album Petrichor insieme ai fan.

I biglietti per il concerto di Mr.Rain a Milano nel 2021 saranno disponibili su TicketOne da lunedì 22 febbraio alle ore 12.00 e nei punti vendita autorizzati, a seguire.

“Tenetevi pronti e non fateveli scappare”, scrive l’artista sui social forte dell’apprezzamento che l’album Petrichor sta riscontrando tra pubblico e critica.

Dal disco è stato estratto l’ultimo singolo, A Forma Di Origami, la lettera che Mr.Rain ha scritto per suo padre. Petrichor (che letteralmente significa “profumo della pioggia” ) deve il titolo al momento preferito da Mr.Rain per scrivere le sue canzoni ed è un viaggio nel suo mondo interiore che parte dal singolo Fiori Di Chernobyl, certificato doppio disco di platino.

Le due anime del cantautore si coniugano perfettamente in un album del quale l’artista stesso racconta: “È come se qui in questo album – sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa – avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione Pro, aggiornata, di me”.

“Il viaggio per versi (che in me sempre sono immagini) è un cerchio: parte da Fiori di Chernobyl (l’ho scritta per aiutarmi, l’ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto) e finisce e si chiude con Ricominciare da me (un po’ un tirare le fila, e guardare già a domani)”, racconta.

