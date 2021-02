The Good Doctor 4 e The Resident 2 sono pronte ad andare avanti anche per un altro mese (salvo la possibile pausa per Sanremo) con nuovi episodi e nuovi casi da affrontare per la gioia dei fan che avranno modo di conoscere ancora di più i protagonisti. Ad aprire le danze sarà come sempre The Good Doctor 4 con l’episodio numero 6 dal titolo Lim in cui sarà proprio la nostra dottoressa la protagonista assoluta, o quasi, quando sarà costretta a fare i conti con quello che possiamo definire i suoi problemi legati allo stress post traumatico da Covid 19. Toccherà ad un militare che sta affrontando i fantasmi del passato a farle aprire gli occhi e, magari, lasciarsi andare finalmente al grande dolore che l’ha travolta in questi mesi.

Subito dopo toccherà a The Resident 2 andare in scena con due nuovi episodi dal titolo Stupidaggini in nome del sesso e le Regine della chirurgia in cui Devon sarà alle prese con un paziente che peggiora di ora in ora senza riuscire a trovare la soluzione di un intricato rompicapo che forse nasconde un mistero legato all’identità del giovane. Dall’altro lato, Mina dovrà rinunciare al suo orgoglio per aiutare una paziente e così chiamerà la madre per chiederle aiuto. Le cose tra loro non vanno bene e la temperatura si alza non solo davanti alla paziente ma anche in sala operatoria, come finirà tra loro?

The Good Doctor 4 e The Resident 2 tornano in onda la prossima settimana, il 26 febbraio, con tre nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di Nic e Conrad ma anche di Shaun e Lea. Proprio per questi ultimi qualcosa sta cambiando e non sta andando come previsto mentre si parla sempre più insistentemente di una relazione tra Claire ed Enrique. The Resident 2, invece, andrà in onda con gli episodi 16 e 17 dai titoli “Eventi avversi” e “Alto tradimento” in cui, dopo che Henry Barnett ha quasi perso la vita per un malfunzionamento di una macchina, i medici sono determinati a far chiudere la Quovadis.