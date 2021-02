Ne Le Luci di Mydrama scopriamo una Milano che diventa magica in quel momento particolare della notte in cui insorgono i desideri. Non solo quelli della libertà illuminata dalla luna: il singolo racconta quel momento esatto della vita in cui i sogni prendono vita, e la città meneghina è semplicemente il palcoscenico del salto in avanti, del volo spiccato grazie alle ali finalmente dispiegate.

Mydrama è la nuova stella di X Factor 2020 e a questo giro collabora con Dani Faiv, nome che impreziosisce la scena elettronica e rap italiana. Le Luci è un brano che rievoca la dance tipicamente anni ’90, con un basso onnipresente e un beat deciso. Atmosfera perfetta, bisogna dirlo, per raccontare quel momento in cui si spengono le luci e tutto diventa possibile.

Dopo aver raccontato le sue cicatrici e aver commosso i giudici di X Factor Mydrama, al secolo Alessandra Martinelli, ritorna con un brano vivo e luccicante in tutti i sensi. Le Luci è solo un assaggio di ciò che sarà il percorso artistico della giovane cantante di Monte Cremasco. Negli ultimi mesi Mydrama si è circondata di collaboratori eccellenti, da Tha Supreme per la produzione del singolo Vieni Con Me a Young Miles per il brano Luci Bianche.

Le Luci di Mydrama è disponibile da oggi, venerdì 19 febbraio, su tutte le piattaforme di streaming musicali e in rotazione radiofonica. Del nuovo percorso artistico della giovane cantante non ci sono ancora novità, ma gli assaggi pubblicati negli ultimi mesi lasciano pensare che le collaborazioni con i nomi eccellenti della scena contemporanea italiana non sono finite.

Le Luci di Mydrama è stata composta insieme a Davide Simonetta e Simone Cremonini, mentre il testo è firmato dalla stessa Alessandra Martinelli insieme a Daniele Ceccaroni con la produzione di d.whale, pseudonimo usato da Davide Simonetta quando veste i panni del producer.

Testo