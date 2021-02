CBS non ha ancora ufficializzato il progetto, ma a quanto pare sta sviluppando un nuovo spin-off di FBI, il suo procedural ideato da Dick Wolf e Craig Turk e dedicato alle indagini degli agenti dell’ufficio dell’FBI di New York.

La testata specializzata Variety ha appreso da alcune fonti che la rete ha messo in cantiere FBI: International, una nuova serie spin-off di FBI dedicata alla filiale internazionale dell’Ufficio Federale di Investigazione, che vanta diversi uffici sparsi in molti Paesi nel mondo per collaborare con le forze dell’ordine locali. Un modo per espandere ulteriormente l’universo narrativo della serie dopo il primo spin-off di FBI del 2019, intitolato FBI: Most Wanted e dedicato ai criminali più ricercati d’America.

Secondo le fonti di Variety, Derek Haas firma la sceneggiatura e fa da produttore esecutivo del secondo spin-off di FBI, con Dick Wolf e Peter Jankowski coinvolti come produttori esecutivi tramite la Wolf Entertainment. Haas è già stato co-showrunner della serie originale ed è il co-creatore della serie NBC Chicago Fire, di cui è showrunner e produttore esecutivo: inoltre ha sviluppato Chicago PD e Chicago Med, di cui è ancora produttore esecutivo. Ha dunque una grande esperienza nella creazione di serie integrate dal punto di vista della trama e dei personaggi.

L’obiettivo è abbastanza chiaro ed era stato già annunciato da Wolf all’epoca del debutto del primo spin-off di FBI, ovvero creare un franchise con più spettacoli connessi tra loro in quanto coesistenti nello stesso universo narrativo, così come accade per il cosiddetto Chicagoverse con i tre format Chicago Fire, PD e Med.

FBI si presta particolarmente a questo tentativo di creare un nuovo franchise visto che sia l’originale che lo spin-off di FBI, dal 2018 ad oggi, si sono affermate tra le serie di maggior successo in termini di ascolti con CBS insieme a NCIS (in Italia in onda su Rai2). La notizia arriva dopo quella di un altro spin-off in sviluppo presso la stessa emittente, quello di NCIS: Hawaii.