Sono previsti nuovi aumenti dal gestore rosso: le rimodulazioni Vodafone tornano a colpire, questa volta alcuni dei suoi cienti con SIM dati ricaricabile e/o in abbonamento. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, per gli ultimi menzionati ci sarebbe anche un incremento delle spese di spedizione della fattura cartacea, incentivando a prediligere quella digitale a vantaggio dell’ambiente. Le offerte dati impattate dalle rimodulazioni Vodafone subiranno un aumento di 1,99 euro al mese, e di 23,88 euro l’anno per i clienti che hanno optato per il rinnovo annuale.

Le modifiche unilaterali del contratto scatteranno dal 23 marzo 2021 per alcune offerte con SIM dati ricaricabile, e dal 6 aprile per le offerte con SIM dati in abbonamento. Non sono ancora state rese note le offerte coinvolte, ma da oggi 19 febbraio i clienti interessati stanno iniziando a ricevere l’SMS informativo circa queste nuove rimodulazioni Vodafone (chi non lo riceverà oggi, ma è comunque interessato dalla novità di giornata, potrebbe essere raggiunto dalla comunicazione anche nei prossimi giorni). Chi non intende accettarle potrà rescindere il contratto senza penali, né costi di disattivazione, entro il giorno prima dell’entrata in vigore delle suddette modifiche, comunicando la propria volontà tramite raccomandata A/R, via PEC, chiamando il servizio clienti 190, oppure recandosi presso un negozio del gestore telefonico (indicando come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’).

Come vi dicevamo, dal 27 maggio 2021 gli utenti con SIM dati in abbonamento dovranno pagare 0,61 euro di spese per la spedizione della fattura non fiscale cartacea (per evitare il sovrapprezzo si potrà richiedere la fattura digitale via email). Lo stesso aumento ha riguardato anche gli utenti di rete fissa del gestore rosso, con aumento che però scatterà dal 23 marzo.