Si avvicina sempre di più il momento della presentazione dei OnePlus 9, di cui sono emerse ulteriori indicazioni tecniche per quanto riguarda il display. Come riportato dal leaker Max Jambor, il OnePlus 9 Pro includerà un pannello con tecnologia LTPO (Low-temperature polycrystalline silicon), pensata per il risparmio energetico. Un pannello LTPO è caratterizzato da un consumo compreso tra il 10 e il 15% in meno rispetto alle altre tecnologie, e consente anche di modificare il refresh rate a piacere. Il OnePlus 9 Pro dovrebbe includere uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz variabile a seconda dei contenuti in riproduzione, proprio come accade a bordo dei dispositivi Samsung. Chiaro quale sia l’obiettivo finale, ovvero non incidere troppo sulla durata della batteria.

Questo è quanto dato sapere, al momento, sul conto della tecnologia che contraddistinguerà probabilmente lo schermo del OnePlus 9 Pro (non sappiamo se la cosa verrà estesa anche al modello base, OnePlus 9). Il produttore cinese si sta dimostrando all’altezza della fama che ha saputo costruirsi negli anni. C’è da apprezzare l’impegno nel voler lanciare dispositivi in grado di offrire sempre quel qualcosa in più rispetto alla generazione precedente (in realtà è così che dovrebbe essere, ma purtroppo non succede sistematicamente).

Ci separa ancora poco tempo dalla presentazione dei OnePlus 9, previsti per la fine del mese di marzo. Immaginiamo che in molti stiano aspettando di poterci mettere sopra le mani, sperando che il prezzo di listino non sia troppo alto. I top di gamma si fanno pagare, soprattutto al momento dell’uscita: i dispositivi Android, molto più che quelli iOS, tendono però a svalutarsi con una certa velocità, mitigando un po’ la spesa inizialmente richiesta. Quanti di voi sono interessati a conoscere da vicino il prossimo flagship killer di casa OnePlus? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.