Mettersi alla guida di una potente Lamborghini, si sa, è il sogno di tutti, ma da oggi sarà possibile salire su un mezzo del noto marchio automobilistico di Sant’Agata Bolognese a soli 499 euro. Questa volta, però, non si tratta di una quattro ruote, bensì del lancio di AL1, il suo primo monopattino elettrico realizzato in collaborazione con MT Distribution.

Monopattino Lamborghini AL1: la scheda tecnica

Giunge dunque sul mercato Lamborghini AL1, l’inedito monopattino elettrico che monta un motore da 350W brushless, telaio in lega di magnesio ed una batteria da 36V 7.8Ah, anch’essa in magnesio da 280 Wh (posta sotto la pedana), in grado di garantire un’autonomia di percorrenza di 25-30 chilometri ed una velocità media di circa 20 km/h. Per ottenere la ricarica completa occorrono dalle 3 alle 5 ore. Il nuovo gioiellino di Sant’Agata bolognese pesa in tutto 13 Kg e riesce a supportare una capacità di carico fino a 100 Kg. Le dimensioni sono 1.180 x 530 x 1.160mm.

Le sue due ruote honeycomb sono da 8 pollici, con zero rischio di foratura, cui sono associate una sospensione anteriore capace di assimilare ogni tipo di vibrazione procurate dalle avversità presentate dal manto stradale. Il Lamborghini AL1 è dotato anche di un doppio freno (elettrico e meccanico) anteriore e posteriore, e sfoggia luci LED posizionate sotto la pedana, un fanale anteriore e uno posteriore. Il mezzo dispone anche di un display smart che indica velocità, distanza, potenza della batteria, allarme in caso di guasto e codice di errore. Si può guidare a partire dai 16 anni e 130-200 cm di altezza, uso raccomandato con casco e protezione.

Inizialmente il monopattino elettrico verrà messo sul mercato con la livrea nera, successivamente invece verranno commercializzati anche nella colorazione blu e bianca. Il suo prezzo, come già citato ad inizio articolo, è di 499 euro ed include anche l’assicurazione annuale ‘Tutela Famiglia AXA’ per danni fino a 5000 euro, consulenza medica ed assistenza sanitaria.