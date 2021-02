Due nuove pretendenti sono scese in campo per aggiudicarsi i diritti TV: non ci riferiamo a quelli relativi alla visione della Serie A, che negli ultimi giorni sta vedendo in lotta finale DAZN (in netto vantaggio) e Sky (che deve alla Lega l’ultima rata da 130 milioni di euro relativa ai diritti TV della scorsa stagione 2019/20), ma a quelli per i Mondiali di Calcio del Qatar in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. A quanto pare, a giocarsi la partita saranno RAI ed Amazon. Sia la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, sia l’azienda di commercio elettronico statunitense, avrebbero offerto complessivamente più di 180 milioni di euro. Una cifra nettamente più elevata rispetto a quella che offrì Mediaset per i Mondiali 2018 in Russia.

Tra le due pretendenti la RAI sarebbe quella più vicina ad assicurarsi il pacchetto B1 per una cifra intorno ai 135 milioni di euro. Nei dettagli, avrebbe la possibilità di trasmettere 28 partite con diritto di prima scelta, incluse le semifinali e la finale. Quanto ad Amazon, invece, il colosso statunitense dell’elettronica dovrebbe accaparrarsi il pacchetto B2 (in aggiunta al pacchetto B1), che prevede la trasmissione di 39 partite, ossia i 36 match restanti rispetto a quelli scelti dall’emittente di Stato italiana, più le semifinali e la finalissima. Questo significa che le tre gare decisive per l’assegnazione del titolo alla squadra campione del mondo saranno trasmesse in co-esclusiva tra RAI e Amazon. L’offerta economica presentata da Prime Video si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro.

In poche parole, l’emittente di Viale Mazzini risulterebbe in vantaggio per aggiudicarsi la maggior parte dei diritti TV per il Mondiali di Calcio 2022 in Qatar. Adesso bisognerà capire quale sarà la controfferta di Amazon Prime Video. L’ufficialità da parte della FIFA potrebbe arrivare la prossima settimana, per il momento quindi non ci resta che aspettare.