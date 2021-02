Uno straordinario duetto di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani nella serata finale di Sanremo 2021: i due cantano Un Sorriso Dentro Al Pianto.

L’ultima serata del Festival di Sanremo numero 71 porta con sé una grande sorpresa sul palco del Teatro Ariston. Ornella Vanoni e Francesco Gabbani duettano sulle note di uno dei brani contenuti nell’ultimo disco della Vanoni scritto da Gabbani. Non poteva che essere Un Sorriso Dentro Al Pianto, dunque, ad unire i due artisti anche vocalmente.

Dopo aver donato il suo pezzo ad Ornella Vanoni per l’attesissimo nuovo album della sua carriera, Unica, Francesco Gabbani ci mette la voce, oltre che la penna.



Lo straordinario duetto di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani a Sanremo 2021 si consuma l’ultima sera del Festival, sabato 6 marzo.

I due artisti regalano al pubblico di Rai1 un’emozionante performance sulle note di Un Sorriso Dentro Al Pianto il brano composto da Gabbani e cantato originariamente dalla Vanoni, primo singolo estratto da Unica, il nuovo album di Ornella Vanoni uscito il 29 gennaio scorso per BMG.



Un Sorriso Dentro Al Pianto è firmato da Francesco Gabbani per la parte musicale mentre il testo è stato scritto da Gabbani insieme a Pacifico e Ornella Vanoni stessa. Il brano è disponibile in radio e negli store digitali dallo scorso 8 gennaio ed è tra i brani più trasmessi in Italia ancora adesso.

La presenza di Ornella Vanoni a Sanremo era stata vociferata già all’inizio dell’anno. Nel momento della presentazione del suo nuovo lavoro di inediti alla stampa italiana, l’artista aveva spiegato di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della Rai ma si era detta ben disposta a partecipare da ospite nell’edizione numero 71 del Festival.