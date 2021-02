Ci sono almeno 29 buoni motivi per installare l’aggiornamento di gennaio a bordo dei vari Huawei P30 Lite. Si tratta della patch 404, che porta con sé le correzioni di gennaio sulla sicurezza. Dunque, ad un mese circa di distanza dal nostro ultimo articolo sul device, come avete avuto modo di constatare a suo tempo, occorre fare i conti con un altro pacchetto software che potrebbe fare la differenza. Cerchiamo dunque di scendere maggiormente in dettagli, per comprendere quali siano le prospettive davanti a noi.

Huawei P30 Lite pronto ad installare il nuovo aggiornamento 404

Quali sono le informazioni disponibili fino a questo momento? Al di là dei passi in avanti fatti dal prodotto in questo frangente, va riportato che attualmente Huawei P30 Lite faccia parte del lotto di device del produttore cinese al quale, sulla carta, spettano aggiornamenti trimestrali. Nonostante questo, il dispositivo sta ricevendo patch software consecutivi negli ultimi quattro mesi. Una dimostrazione parziale, sotto questo punto di vista la stiamo avendo proprio oggi.

Tuttavia, nonostante le buone indicazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere questo venerdì, è altrettanto importante evidenziare che Huawei P30 Lite stia ancora oggi lavorando con EMUI 10.0. In sostanza, almeno per ora non ci sono conferme sulla sua idoneità per aggiornamenti più evoluti e tanto desiderati dal pubblico, come nel caso di EMUI 10.1 o EMUI 11. Insomma, la situazione che va configurandosi appare molto chiara, come avete avuto modo di constatare questa mattina.

Per eventuali novità extra riguardanti il nuovo aggiornamento concepito per Huawei P30 Lite, non posso fare altro che invitarvi a commentare l’articolo di oggi, in attesa di riscontri che aiutino ad inquadrare meglio il pacchetto software. Avete ricevuto la notifica via OTA? Fateci sapere qui di seguito.