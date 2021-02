È già arrivato l’appuntamento col finale di Deputy su FoxCrime: la serie creata da Will Beall per Fox, in onda in Italia dallo scorso gennaio, termina con gli ultimi due episodi in onda il 19 febbraio.

La prima stagione di questo dramma criminale termina col 13° episodio, che rappresenta anche il finale di Deputy in senso stretto: il procedural con Stephen Dorff nei panni del vice sergente / sceriffo Bill Hollister della contea di Los Angeles non è stata infatti rinnovata per una seconda stagione a causa dei bassi ascolti.

Di conseguenza, il finale di Deputy in onda il 19 febbraio sul canale 116 di Sky, in prima tv assoluta per l’Italia, costituisce anche il finale della serie nel suo complesso.

Ecco le trame del finale di Deputy su FoxCrime, in onda in prima serata su FoxCrime con gli ultimi due episodi intitolati rispettivamente Il Veterano e Antiproiettile.

1×12

Charlie, Joseph e Carter indagano su un caso in cui niente è come sembra, mentre Bishop e Cade trovano un collegamento sorprendente ad un omicidio.

1×13

Diversi informatori del Dipartimento dello Sceriffo vengono trovati morti un po’ ovunque a Los Angeles: cosa sta succedendo in città?

La serie aveva debuttato nella primavera del 2020 nel palinsesto di metà stagione della Fox, ma l’accoglienza tiepida da parte del pubblico e le recensioni non troppo entusiaste ne hanno decretato la cancellazione dopo il finale di stagione di Deputy. Nonostante il tentativo di creare un procedural elegante e insolito, con una trama basata sull’intreccio tra crimine e politica e un interprete noto come l’ex volto di True Detective Stephen Dorff, il format ha ottenuto il non lusinghiero risultato di seconda serie drammatica dagli ascolti più bassi di Fox nella stagione di riferimento, superata in peggio solo da Almost Family. Inevitabile dunque che Fox l’abbia archiviato dopo la prima stagione.