Gemitaiz duetta con Brusco e gioca con le allusioni, i doppi sensi, ma soprattutto gioca facendoci capire quanto sia necessario. Mi Accendo fa parte di quei brani che potrebbero uscire in estate, ma che escono diversi mesi prima per invocare la bella stagione come si invoca uno stato d’animo.

Ciò che leggiamo tra le note di Mi Accendo, infatti, è quella voglia di spensieratezza che in questo periodo storico si rivela sempre più presente e ossessiva. Solamente pochi giorni fa Gemitaiz ha lanciato il nuovo singolo Mondo Di Fango accompagnato da un video distopico. La percezione che oggi abbiamo del nostro quotidiano, diciamolo, è altamente distorta dal calo repentino della serotonina che ci tiene sotto scacco da circa un anno, quando la nostra vita si è piegata alle volontà di un virus che ha scelto per noi un destino crudele.

Per questo Gemitaiz duetta con Brusco in un brano prodotto da Frenetik & Orang3, con il risultato di un momento a metà tra l’r’n’b e il reggaeton che può suonare fuori luogo in pieno febbraio, ma si rivela utile per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare da un beat fresco e audace.

Mi Accendo esce oggi su tutti i digital stores, su tutti i servizi di streaming musicale e in rotazione radiofonica. La forza di questo brano è l’intero impianto melodico altamente orecchiabile, capace di restare in testa anche dopo la fine della riproduzione. Il testo è un elogio a quella solitudine di cui si gode quando diventa una scelta: si spegne il telefono, ci si rinchiude nel proprio mondo e si pensa solo al proprio piacere.

Anche quando Gemitaiz duetta con Brusco sa vincere nella sua versatilità: rapper ispirato e verace, riesce a cantare il divertimento senza essere banale, senza smettere di essere sincero e con la stessa forza di sempre.

Ehi

Namo namo

Torno vivo per un attimo

Rimettetemi giù

Ho creduto nel miracolo-o-o

Era una serie TV

Niente di più, niente di meno

Chiedo solo un po’ di

Calma piatta, Mar Tirreno

Allora ascolta il mio piano

Che non è un piano, ma un Bose

Lo metto a tutto volume

Così dopo vediamo come stanno le cose

E combatto con un drago

Che mi fa accendere e poi muore

Oggi il mare sembra un lago

Gamberetti e guacamole

So stare bene anche da solo

Solo, senza parlare con nessuno

Solo, mi metto in modalità volo

Volo in una nuvola di fumo

Mi accendo fino a illuminare il cielo

Se mi chiami non rispondo

È così che mi difendo

Scusa, l’accendo

Fino a illuminare il mondo

Un giorno e vedrai che mi riprendo

Baby, sai che mi accendo

Fino a illuminare il cielo

Testa dura, Capricorno

Sto qui fino a che non mi congelo

Ma domani risplendo

Fino a illuminare il mondo

Un giorno mi riprendo e poi ritorno

Ehi

Alla fine ho vinto

Abbiamo scavalcato il recinto

Ne fumo novantotto, Windows

… nella suite dell’Hilton

Siamo in strada ma mai in centro

Vieni adesso, non fai in tempo

Bruciamo come il sole

Sotto il segno del G-Stoned

Yea, re-te-te

Lei che balla sotto casa, un flashbck

Ventuno, Blackjack

Con la presa bene nel backpack

L’accendiamo senza sbatti, uoo

Siamo rimasti quattro gatti, uoo

Però con zero rimpianti

Mi accendo fino a illuminare il cielo

Se mi chiami non rispondo

È così che mi difendo

Scusa, l’accendo

Fino a illuminare il mondo

Un giorno e vedrai che mi riprendo

Baby, sai che mi accendo

Fino a illuminare il cielo

Testa dura, Capricorno

Sto qui fino a che non mi congelo

Ma domani risplendo

Fino a illuminare il mondo

Un giorno mi riprendo e poi ritorno