Se Normal People è stata acclamata dalla critica come un perfetto adattamento dell’altrettanto amato romanzo, la storia potrebbe ripetersi presto con Parlarne Tra Amici, l’altro libro di Sally Rooney che sta per diventare un format tv.

Conversations With Friends (questo il titolo originale del romanzo e della serie) ha già un cast ufficiale: la protagonista di Parlarne tra Amici sarà Alison Oliver, che reciterà al fianco di Sasha Lane, Joe Alwyn (compagno della popstar Taylor Swift) e Jemima Kirke.

La serie tratta dal romanzo della Rooney Parlarne tra Amici sarà composta da 12 episodi, prodotti da Element Pictures per Hulu. Si tratta della seconda serie tratta da un libro della scrittrice irlandese, classe 1991, considerata la voce dei millennials: Parlarne tra amici (edito in italia da Einaudi), è stato pubblicato da Sally Roney nel 2018, a soli 26 anni, e le è valso il titolo di Miglior Scrittrice Emergente dal Sunday Times.

Clamoroso successo mondiale, Parlarne tra Amici ha aperto la strada al best seller Persone Normali (Einaudi, 2019), nominato per il Man Booker Prize e inserito dal Guardian nella sua classifica dei migliori 100 romanzi del XXI secolo al 25° posto. Un’acclamazione all’unisono per le doti di scrittura brillante, diretta, profonda ed emozionale della Rooney, che ha scritto anche la sceneggiatura della serie tv Normal People tratta dal suo omonimo secondo romanzo.

Alison Oliver e Sasha Lane

Ora la sfida è replicare il successo di quel primo esperimento con Parlarne Tra Amici: la serie racconterà le vicende di Frances (Alison Oliver), una studentessa universitaria di 21 anni intelligente e razionale che ha un legame profondo con la sua ex compagna e migliore amica Bobbi (Sasha Lane). Inseparabili nonostante la loro storia sia finita, si aggirano per Dublino recitando poesie. Durante uno spettacolo incontrano Melissa (Jemima Kirke), una scrittrice che rimane affascinata dalla loro performance, ma quando Bobbi e Frances iniziano a trascorrere del tempo con Melissa e suo marito Nick (Joe Alwyn), le cose iniziano a complicarsi.

Jemima Kirke e Joe Alwyn

“Alison, Sasha, Joe e Jemima sono il cast da sogno per guidare Conversations With Friends“, ha detto il produttore esecutivo di Parlarne Tra Amici Ed Guiney in una dichiarazione alla stampa. Dietro la macchina da presa torna il regista di Normal People Lenny Abrahmson, che sarà affiancato da Leanne Welham. A firmare la sceneggiatura sono Alice Birch, Mark O’Halloran, Meadhbh McHugh e Susan Soon He Stanton. La produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi a Dublino e in altre città irlandesi. Il debutto della serie su Hulu è previsto per il 2022.