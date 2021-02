Forse non proprio tutti sanno che è possibile guardare Netflix su Echo Show di Amazon, approfittando anche dell’assistente vocale Alexa per impartire comandi pure a distanza. Una funzione pratica per amanti di serie TV e film che, magari, non sempre hanno a disposizione la loro TV per un momento di svago e dunque possono approfittare degli 8 o 5,5 pollici del display del dispositivo per potersi godere contenuti in streaming

Come guardare Netflix su Echo Show di Amazon

Dopo aver acquistato Echo Show (tra l’altro in offerta in questi giorni a meno di 85 euro per la versione di 8 pollici e a 55 euro per quella da 5.5 pollici), non sarà necessario fare granché . L’app Netflix è già installata automaticamente sul dispositivo: andrà solo associato allo stesso il proprio account abbonamento al servizio. A tale scopo, i passaggi da compiere sono solo tre ossia i seguenti:

seleziona Accesso abbonati;

inserire indirizzo email e password Netflix;

seleziona Continua.

L’accesso sarà completato dopo l’ultimo step e sarà possibile consultare tutti i contenuti e dunque anche visionali.

Comandi vocali Alexa per Netflix su Echo Show

Per chiedere ad Alexa di guardare un qualsiasi contenuto di Netflix su Echo Show, i comandi da impartire possono essere diversi. Di seguito l’elenco dei principali che rispondono alle principali esigenze di streaming degli abbonati:

“Alexa, mostrami le commedie su Netflix”;

“Alexa, mostrami Lupin su Netflix”;

“Alexa, trova i film di Steven Spielberg su Netflix”;

“Alexa, mostrami i film con Tom Cruise su Netflix”;

“Alexa, pausa/esci”.

“Alexa, avanti/indietro al minuto [x]/di [x] minuti”.

“Alexa, prossimo episodio”.

Echo Show supportati per guardare Netflix

Gran parte degli Echo Show sono supportati per guardare Netflix. Di seguito c’è l’elenco completo dei dispositivi che garantiscono lo straming in risoluzione SD fino a 540 p.