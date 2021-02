La notizia del momento per tanti utenti in attesa di ricevere l’aggiornamento con One UI 3.1 a bordo dei propri Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20 consiste nel fatto che potrebbero esserci delle mancanze, almeno per ora, con il pacchetto software in questione. Nella giornata di ieri, infatti, vi abbiamo parlato di un primo rilascio in Asia per i due top di gamma che hanno visto la luce nel 2020, come emerso tramite il nostro articolo in merito, ma oggi 19 febbraio occorre concentrarsi sui primi riscontri più concreti da parte del pubblico.

Cosa manca all’aggiornamento con One UI 3.1 sui vari Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20

Provando a scendere maggiormente in dettagli sull’argomento, è possibile citare quanto è stato riportato in queste ore da una fonte come SamMobile. Del resto, gli utenti europei che dispongono di un Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20 e che, al contempo, attendo la notifica via OTA per installare l’aggiornamento con One UI 3.1, sono estremamente curiosi di capire cosa stia avvenendo in queste ore. Proviamo dunque a fare ordine tra i feedback trapelati fino a questo momento.

In un contesto del genere, occorre evidenziare che i due device al momento non stiano ricevendo Google Discover tramite l’aggiornamento in questione. Per farvela breve, la funzionalità è quindi ancora esclusiva per dispositivi come quelli che appartengono alla gamma dei Galaxy S21 e Galaxy A32 5G. Questo, fermo restando che Google Discover sarà anche disponibile su tutti i prossimi smartphone Samsung che verranno lanciati con One UI 3.1 o versioni successive del pacchetto software.

Resta da capire se le cose cambieranno a breve termine per i Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20. Insomma, non è chiaro se il produttore asiatico deciderà di rilasciare un aggiornamento apposito per Google Discover nelle prossime settimane per questa duplice famiglia di device.