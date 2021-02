Una ripartenza a tutto tondo per il mondo Optima nel 2021 (dopo il rinnovo di sito, logo e campagna per il Tutto in Uno destinato al mondo Privati), che passa anche e soprattutto da SUPER IMPRESA, un prodotto innovativo dedicato al mercato Business. La mission di SUPER IMPRESA è molto semplice: si punta alla serenità delle aziende, garantendo flessibilità nei pagamenti, adattabilità del canone Luce e Gas affinché la spesa sposi alla perfezione ed in automatico i consumi effettivi, unicità di tutte le utenze, disponibilità sul fronte assistenza (H24, 7 giorni su 7) e sostenibilità (si è scelto di utilizzare energia verde certificata, proveniente da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, così da tutelare al massimo l’ambiente, patrimonio universale).

SUPER IMPRESA libererà il mercato Business da ogni pensiero, semplificando la vita alle aziende con un prodotto pensato per soddisfare a pieno le loro esigenze: luce green e gas in un unico canone su misura, con Internet a 25,90 euro al mese e Mobile 4G+ a 5,90 euro mensili (50GB + minuti e SMS illimitati). SUPER IMPRESA ha incluso per un anno anche l’abbonamento ad Amazon Prime, oltre ai vantaggi legati alle spedizioni dei prodotti, molto spesso a casa vostra in meno di 24 ore.

Questa è l’unicità che contraddistingue SUPER IMPRESA, l’offerta Business con un canone unico per luce e gas, peraltro comodamente gestibile attraverso l’app Optima Business, disponibile per iOS e Android. L’applicazione consentirà di analizzare a fondo l’andamento dei consumi della vostra impresa, di gestire tutti i servizi associati all’offerta sottoscritta (come l’importo dell’ultima fattura e lo storico al completo delle fatture e dei pagamenti pregressi) e di ricevere assistenza immediata con un semplice tap, in ogni momento della giornata. Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a visitare la pagina che Optima ha dedicato ai nostri lettori.