Nella cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, da oggi a domenica 21 febbraio, si svolgerà la ventiduesima edizione della rassegna musicale che riunisce i più importanti gruppi gospel. Tra questi Soul Six, e, per la prima volta, tra gli ospiti del Festival ci saranno Elisa Brown & Amoled Voices e Rita Ciccarelli & Flowin Gospel, con special guest Antonio Marino.

Una manifestazione ideata e prodotta dall’Associazione Culturale Musicant che, da oltre venti anni, promuove la musica Gospel in Campania, attraverso uno degli appuntamenti più attesi nel panorama degli eventi artistici e culturali che si svolgono sul territorio regionale. L’evento è organizzato grazie all’ospitalità del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova e dall’Associazione “Oltre il Chiostro onlus”, guidati dal professor Giuseppe Reale, e al sostegno della presidenza della Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli.

Nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie anticovid , la rassegna “Napoli Gospel Festival” si terrà senza la presenza del pubblico dal vivo e sarà dunque trasmessa sul canale televisivo Tv Luna (canale 14 digitale terrestre), e sui canali social, o collegandosi all’omonima pagina ufficiale Facebook.

I gruppi musicali si alterneranno ogni sera, a partire da stasera, alle ore 23. Il primo appuntamento è con i Soul Six, si tratta di una delle più significative band vocali campane che spazia tra diversi generi musicali: dal Soul al Jazz dal Pop alla musica Gospel con grande raffinatezza ed originalità.Tra sonorità gospel e contaminazioni della tradizione musicale, il gruppo vanta importanti collaborazioni con Valerio Scanu, Fabio Concato ed Enzo Gragnaniello.

Nel secondo appuntamento di sabato 20 Febbraio, si esibirà Elisa Brown & Amoled Voices, definito il coro dall’anima black, ovvero un gruppo vocale di nove voci accompagnato da una band di quattro elementi, nati da una intuizione e dall’esperienza maturata nella musica Gospel da Elisa Brown. Il gruppo si distingue per il particolare lavoro negli arrangiamenti vocali e nei suoni ricercati, che coniugano le diverse sfumature e influenze dei suoi cantanti. Negli Amoled Voices convivono sonorità (e voci) blues, new soul, jazz, pop, finanche elettroniche, grazie al carattere e alla personalità di ogni suo membro.Nel repertorio trovano spazio tanto i gospel di autori contemporanei, come Kirk Franklin, Tamela Mann o William MacDowell, quanto espressioni artistiche del gospel tradizionale, come Edward Hawkins. Sono famosi i diversi brani tradizionali natalizi.

Il terzo ed ultimo appuntamento, domenica 21 febbraio, è con Rita Ciccarelli & Flowin Gospel feat. Sono considerati gli alfieri della grande musica Gospel in Italia, ed hanno molti riconoscimenti internazionali al loro attivo. I Flowin, con al comando Rita Ciccarelli, esprimono musicalmente creatività e rigore, spaziando dai traditionals al contemporary Gospel. In questa occasione, il gruppo ospiterà Antonio Marino, una delle giovani voci più spiccate e significative del panorama artistico partenopeo.

E mai come adesso ascoltare buona musica è il desiderio e il piacere di ciascuno di noi.