C’è un positivo tra i Big di Sanremo 2021 e la band finisce in quarantena. L’artista del Festival positivo al Covid-19 è Conficconi degli Extralisco, l’intero gruppo è stato isolato in via preventiva.

Moreno Conficconi, il Biondo, degli Extraliscio è risultato positivo al Coronavirus sottoponendosi al test rapido, obbligatorio per gli artisti in gara a Sanremo prima di accendere al Teatro Ariston per le prove.

Lo ha rivelato il Secolo XIX che ha raccontato della positività al Covid-19 emersa nel momento dell’accesso al Teatro Ariston di Sanremo, pochi minuti prima delle prove degli Extraliscio. La band è asintomatica, così come Conficconi che dovrà sottoporsi al tampone molecolare. Potrebbe trattarsi, in effetti, di un falso positivo e la band – in questo caso – potrebbe riprendere gli impegni sanremesi evitando la quarantena.

Al momento, però, l’intero gruppo – Mirco Mariani, Mauro Ferrara – oltre a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è in quarantena in attesa del tampone molecolare.

Il tracciamento dei possibili contatti degli artisti è già stato avviato ma intanto si attendono i risultati del tampone molecolare che, nel caso in cui risultasse negativo invaliderebbe i risultati del test effettuato precedentemente nei tendoni posizionati all’estero del Teatro Ariston di Sanremo.

Lecito è però chiedersi cosa potrebbe succedere nel momento in cui un positivo dovesse emergere nella settimana del Festival di Sanremo 2021. I tamponi e l’eventuale quarantena comporterebbero automaticamente l’esclusone momentanea del cantante dalla kermesse e con lui tutti i possibili contatti, che verrebbero allo stesso modo isolati in attesa di ulteriori indagini.

Cosa succederebbe dunque se nella settimana del Festival venisse trovato un cantante positivo, nei Campioni o nelle Nuove Proposte? il Festival sarebbe costretto indubbiamente a correre ai ripari e ad interrompere momentaneamente il percorso dell’artista (e dei suoi contatti); questo potrebbe significare (anche) saltare qualche esibizione nel corso delle 5 serate.