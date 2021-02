Un concerto in streaming di Benji per l’album California è in programma per il mese di marzo. L’appuntamento è per il giorno 9, accessibile a coloro che avranno acquistato l’album di inediti da solista nei negozi La Feltrinelli.

Il 9 marzo Benji Mascolo sarà il protagonista di un concerto in streaming in cui canterà per la prima volta e solo per i suoi fan i brani dell’album California.

L’evento si concluderà con un Q&A in diretta nel quale Benji risponderà alle domande dei suoi sostenitori. Per accedere all’evento – che inizierà alle ore 19:30 – è necessario pre-ordinare o acquistare una copia fisica del disco California nei negozi La Feltrinelli oppure online.

Solo chi acquisterà il disco di Benji da solista riceverà un codice per l’accesso al live esclusivo dell’artista. Benji si esibirà nello spazio digitale La Feltrinelli Live che porta i protagonisti della letteratura, della musica e delle arti direttamente a casa dei fan.

Dopo aver ordinato oppure acquistato l’album California nei negozi La Feltrinelli oppure online sul sito, ogni fan riceverà un codice univoco con il quale accedere all’evento del 9 marzo.

Nel pomeriggio di martedì 9 marzo i fan in possesso del disco riceveranno una e-mail con le istruzioni per partecipare alla diretta con Benji Mascolo che si esibirà per la prima volta in solitaria, senza il fidato compagno di musica, Fede Rossi, con il quale componeva il duo pop Benji&Fede.

Nell’annunciare il suo primo progetto da solista, in uscita con Warner Music, Benji aveva scritto:

“Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso, rischiare tutto – racconta B3N – Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo, ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021”.