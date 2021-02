Ci sono finalmente segnali concreti da prendere in esame una volta per tutte a proposito del Samsung Galaxy S20, almeno per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 3.1. In particolare, dopo avervi parlato della diffusione della patch di febbraio per questa serie, anche qui in Europa, tocca concentrarsi sul pacchetto software più atteso per il pubblico. Insomma, tocca dare continuità alle informazioni che abbiamo iniziato a riportare alla vostra attenzione nei giorni scorsi.

Samsung Galaxy S20 con aggiornamento basato su One UI 3.1 da oggi 18 febbraio

Nello specifico, abbiamo alcune indicazioni particolarmente interessanti questo giovedì, grazie anche a quanto riportato da SamMobile. La distribuzione dell’aggiornamento con One UI 3.1 per il Samsung Galaxy S20 è stata avviata in Corea, come sempre avviene in questi casi. Partendo da questo presupposto, con ogni probabilità vedremo più Paesi che lo riceveranno prima della fine della settimana. Resta da capire se anche l’Italia ed il resto d’Europa potranno godere di una corsia preferenziale in questo senso.

Come riporta la fonte, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento con One UI 3.1 ottimizzato sul Galaxy S20 FE la scorsa settimana prima di ritirare il pacchetto software solo pochi giorni dopo. Abbastanza probabile che il passo indietro sia stato dettato da bug e problemi che i clienti hanno dovuto affrontare. Impossibile prevedere se i tempi di attesa per questo device saranno più lunghi rispetto a quelli del Samsung Galaxy S20, dopo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere questa mattina.

A questo punto, non resta altro da fare che attendere la diffusione di Android One UI 3.1 sui Samsung Galaxy S20 che sono in commercio in Italia, sperando che l’aggiornamento sia disponibile nel più breve tempo possibile. Cosa ne pensate? Siamo ormai pronti a fare questo step anche qui in Italia? Diteci qui di seguito cosa ne pensate.