Mentre il franchise NCIS continua ad avere un enorme appeal al punto che si sta lavorando al terzo spin-off, il rinnovo di NCIS 19 potrebbe essere in bilico.

Il protagonista e produttore esecutivo della serie Mark Harmon aveva recentemente accennato non solo a NCIS 19 ma anche alla possibilità di realizzare diverse altre stagioni della serie. Eppure iniziano a circolare primi rumors che lo vorrebbero in procinto di lasciare.

Decisamente impossibile immaginare una conferma di NCIS 19 senza di lui: Mark Harmon ha interpretato il ruolo dell’agente Leroy Gibbs in 18 stagioni di NCIS, debuttando nel procedural quasi vent’anni fa, nel 2003. Da allora è sempre stato il perno della serie, entrando anche nella produzione esecutiva. Ora però il suo contratto è in scadenza e non è stato ancora deciso il suo rinnovo.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, CBS Studios non avrebbe ancora preso ancora alcuna decisione sul rinnovo di NCIS 19 a causa dell’incertezza che circonda il futuro dell’attore e produttore: il suo accordo con la rete scade al termine della stagione 18 e lo stesso Harmon avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il suo storico ruolo.

The Hollywood Reporter riporta la notizia che metterebbe in dubbio il ritorno di NCIS 19 insieme a quella di un nuovo spin-off ambientato alle Hawaii che sarebbe in fase di sviluppo. Le due serie non dovrebbero essere alternative tra loro, inoltre gli ascolti della stagione 18, nonostante i ritardi nella produzione dovuti alla pandemia, giustificherebbero ampiamente un rinnovo.

Più volte negli anni si sono rincorsi rumors sul futuro di Harmon e anche per NCIS 19 potrebbero trattarsi solo di incertezze che saranno risolte al momento del rinnovo del contratto. Certamente i destini dell’attore e della serie sono legati a filo doppio. THR sostiene che senza di lui non ci sarebbe NCIS, un po’ come l’imprescindibilità della presenza di Ellen Pompeo per Grey’s Anatomy: “Secondo le fonti, la serie potrebbe essere vicina alla fine poiché il contratto del protagonista Harmon è in scadenza in questa stagione“. Se c’è davvero questo rischio lo scopriremo tra qualche mese, visto che in genere le conferme in merito ai palinsesti della stagione successiva arrivano in primavera.