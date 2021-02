In questi anni la maggior parte dei dispositivi indossabili si stanno rilevando davvero molto utili, grazie alle tante funzioni che offrono all’utente per monitorare soprattutto la salute. Ed è proprio in merito a tale aspetto che sugli smartwatch è giunto un nuovo tipo di monitoraggio molto richiesto, ossia il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (con sensore SpO2). Tra i principali wearable che sono in grado di offrire tale funzione ci sono i modelli Huawei e Honor: vediamo insieme quali esattamente la supportano e perché risulta così importante.

Molti smartwatch e smartband dei marchi Huawei e Honor hanno ottenuto la funzione che monitora il livello di ossigeno nel sangue solo dopo aver eseguito il relativo aggiornamento OTA. Prima di capire quali sono i modelli che lo includono, è importante chiarire che, affinché il livello di ossigeno nel sangue sia ottimale, è opportuno che la percentuale sia uguale o superiore al 95%: qualora la percentuale dovesse abbassarsi al 92% o anche più giù, sarà necessario sottoporsi ad ulteriori controlli.

Passiamo ora ai modelli wearable Huawei e Honor che supportano il nuovo tipo di monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue:

“Huawei Watch Fit, Watch GT 2 Pro, Watch GT 2e e Watch GT 2, Huawei Band 4 e Band 4 Pro, Honor Watch ES e Honor MagicWatch 2 e Watch GS Pro”.

Ad oggi l’unica smartband Honor in Italia che supporta tale funzione è la Band 5, considerato che la Band 6 ancora non è giunta nel nostro Paese. I dispositivi indossabili negli ultimi tempi si sono evoluti tanto e oggi i wearable come gli smartwatch e le smartband possono rilevare l’ECG/EKG semplicemente con un tocco delle dita. Insomma, tali accessori super tecnologici si avvalgono di tante funzioni per il monitoraggio della salute, tra cui anche quello del sonno, dell’attività sportiva e della respirazione, rendendoli allo stesso tempo esaurienti ed affidabili.