Chi saranno i finalisti de La Pupa e il Secchione e viceversa e quale sarà la coppia eliminata ad un passo dalla finale di giovedì prossimo. Quello che è certo è che la coppia formata da Linda e Pisano continua ad essere favorita portando a casa vittorie continue e punti, ma saranno proprio loro a vincere questa edizione? Quella che andrà in onda oggi, 18 febbraio, sarà la semifinale de La Pupa e il Secchione e Viceversa con Andrea Pucci e al suo fianco la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Tra gli ospiti della puntata di questa sera ci saranno: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri. Giorgio Mastrota è chiamato a mettere alla prova le cinque le coppie ancora in gara con una prova legata alle televendite insieme a Francesca Brambilla, “Bona Sorte” di Avanti un altro!, che metterà i ragazzi alla prova con l’ideazione e la messa in scena di una televendita con oggetto “La crema dell’amore”, mentre Ambra Lombardo sarà protagonista di un’interrogazione senza precedenti.

A contendersi i quattro posti in finale sono rimasti: Stephanie e Guidi, già coppia di fatto, tra baci e coccole, tornati a giocare insieme grazie al Forziere nella scorsa puntata; Miryea e Marini, Linda e Pisano, i Viceversa Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel. Proprio nei confronti dell’ultima arrivata, Paolella, il gruppo sembra essere abbastanza critico e lei stessa si sente spesso sotto attacco a causa dei suoi comportamenti tanto da finire in lacrime anche questa sera proprio mentre Manuel si ritroverà in una Spa con Miryea e a quel punto sembra che le cose tra loro si faranno davvero molto hot. Fino a dove si spingeranno? Il promo della puntata di oggi de La Pupa e il Secchione e viceversa li mostra alle prese con massaggi e baci ma anche con qualcosa di molto più spinto. I due finiranno a letto insieme?