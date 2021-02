La figuraccia di Elettra Lamborghini con Alessandra Amoroso è virale ma le due la prendono a ridere e condividono qualche messaggio sui social.

Tutto nasce da un tag che Elettra Lamborghini riceve a proposito della collega Alessandra Amoroso e di un giorno speciale per la cantante salentina. Elettra non si esime dal commentare e fa arrivare i suoi migliori auguri di buon compleanno alla Amoroso. Peccato che non fosse il giorno del suo compleanno!

La figuraccia di Elettra Lamborghini con Alessandra Amoroso si deve ad un fraintendimento. Ieri, infatti, era l’onomastico di Alessandra, non il compleanno, che l’artista festeggia il 12 agosto (quest’anno saranno 35 anni per lei).

Elettra Lamborghini invia quindi un messaggio di auguri di buon compleanno ad Alessandra Amoroso su Instagram, che le risponde un po’ perplessa e confusa; le chiede per cosa le stesse facendo gli auguri. Solo dopo Elettra Lamborghini realizza di aver sbagliato giorno ma ne approfitta per augurare alla collega un buon “non compleanno” simpaticamente.

Le due si condividono reciprocamente e si taggano a vicenda; Elettra Lamborghini, da Bali, condivide anche qualche storia per ironizzare sul suo errore maldestro mentre la Amoroso pubblica lo scambio di messaggi con un cuore gigante per lei.

Il commento di Alessandra è: “Io adoro lei e tutto il suo mondo”, mentre la Lamborghini – in viaggio con il marito Afrojack – si mostra in video per invitare tutti i suoi fan ad augurare alla Amoroso un buon “non compleanno” con affetto e simpatia.

Impossible non commentare la figuraccia di Elettra Lamborghini con Alessandra Amoroso dinanzi ai quasi 10 milioni di fan che le due raggiungono complessivamente solo su Instagram.

Qui sotto lo scambio di messaggi condiviso dalla Amoroso nelle sue storie: