La diretta dell’atterraggio di Perseverance su Marte è servita oggi 18 febbraio, per un evento davvero unico e importante per la futura “conquista” del pianeta. Ad un ora ben precisa di questa sera il quinto rover della Nasa giungerà proprio sulla superfice di Marte: si nutrono molte speranze su quelle che saranno le informazioni raccolte dal robot più che mai tecnologico, attraverso i campioni di rocce e terreno raccolti e che, a missione ultimata, dovrebbero essere studiati sulla Terra.

A che ora avverrà l’atterraggio di Perseverance su Marte? In Italia saranno esattamente le 21:55 di quest’oggi. Questa la pianificazione temporale comunicata dalla Nasa che dovrebbe essere rispettata, salvo imprevisti dell’ultimo minuto (ma non certo auspicabili). Il rover arriverà nel cratere di Jezeero, un bacino che in un passato davvero remoto avrebbe ospitato un lago. La missione del robot è soprattutto quella di verificare la presenza di tracce di vita passata e magari anche presente. Un drone elicottero chiamato Ingenuity filmerà le operazioni del rover sul pianeta rosso e dovrebbe dunque fornirci immagini incredibili, come mai accaduto in passato.

Febbre marziana, come assistere alla diretta

Mentre su social come Twitter impazzano gli hashtag di giornata #Mars2020 e #CountdownToMars, è già pronto il canale YouTube Nasa per la visione della diretta dell’atterraggio di Perseverance su Marte. Come già detto, mancheranno solo una manciata di minuti alle ore 22 quando sarà possibile assistere ad un’operazione davvero unica. Si concluderà in questo modo un viaggio partito lo scorso 30 giugno 2020 durante il quale la sonda ha percorso ben 3.9 milioni di chilometri. Contemporaneamente alla missione della Nasa va ricordato come negli ultimi 10 giorni siano giunti nell’orbita del pianeta rosso anche i veicoli Hope degli Emirati Arabi e Tianwen-1 della Cina. Tra i due progetti, è previsto solo l’atterraggio di un rover cinese ma nel mese di maggio.