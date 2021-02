Non possiamo definirla una dichiarazione ufficiale da fonti governative, quella di Vincenzo Spadafora sul bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio, ma poco ci manca. Di recente abbiamo già trattato l’argomento sul nostro magazine, evidenziando che la situazione non sia rosea per coloro che attendono segnali sotto questo punto di vista. Tuttavia, il contributo di oggi 18 febbraio ci aiuta a comprendere quale sia la percezione da parte dell’ex Ministro dello Sport su un tema tanto delicato ed importante qui in Italia.

In alto mare il bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio

Cosa dice esattamente Spadafora sul bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio? La situazione non è ideale, in attesa di conoscere i contenuti specifici del Decreto ristori 5. Inizialmente previsti a marzo, con la prospettiva di veder saldate due mensilità in un colpo solo tra un paio di settimane, pare che la crisi di governo abbia messo di nuovo tutto in discussione. Insomma, ad oggi non c’è nulla di certo, ma soprattutto secondo l’ex Ministro è praticamente certo che si cambieranno le carte in tavola.

Tramite un post pubblicato di recente su Facebook, Spadafora ha annunciato chiaramente che deve essere chiaro a tutti un concetto molto importante. Già oggi, a suo dire, possiamo dare per scontato che nulla sarà più come prima sul fronte del bonus collaboratori sportivi. Se da un lato i pagamenti di novembre sono stati definitivamente sbloccati, allo stesso tempo bisogna ancora capire quale sia la politica di aiuti del nuovo Governo con il saldo di gennaio e febbraio. Come accennato, c’è un evidente pessimismo di Spadafora sotto questo punto di vista.

Vedremo se entro questo fine settimana avremo finalmente notizie più concrete sul bonus collaboratori sportivi, sperando che a breve ci siano i pagamenti per le prime mensilità del 2021 qui in Italia.