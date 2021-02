Il Volo tra gli ospiti di Lui è Peggio Di Me: l’appuntamento è per stasera, giovedì 18 febbraio, su Rai3 dalle ore 21.20. Nella seconda puntata del nuovo show televisivo di Giorgio Panariello e Marco Giallini vedremo il trio pop-lirico e tanti altri ospiti.

Musica e divertimento in compagnia di due grandi professionisti del mondo dello spettacolo: da un lato c’è l’attore Marco Giallini, dall’altro il comico toscano Giorgio Panariello. All’apparenza molto diversi ma in realtà appartenenti allo stesso emisfero, i due danno vita ad un cocktail tutto da seguire, intersecando alla perfezione monologhi, interviste e gag comiche. A condire il tutto la musica degli ospiti in studio, che nel corso della seconda puntata saranno tantissimi.

Più di due ore di spettacolo per una serata piacevole da trascorrere in compagnia, su Rai3. Nella seconda puntata del format Lui è Peggio Di Me in onda giovedì 18 febbraio su Rai3 vedremo tanti amici e colleghi insieme ai padroni di casa.

Ci sarà il trio Il Volo a Lui è Peggio Di Me, tra gli ospiti di oggi, ma non solo. In rappresentanza del mondo della musica ci saranno anche Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Clementino, Francesco Paolantoni e Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo. Dal mondo televisivo dello spettacolo ci sarà invece il conduttore Paolo Bonolis.

Lui è Peggio Di Me è prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners, è un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Il produttore esecutivo del format è Rita Russomanno. Il programma è a cura di Laura Villarini per la regia di Stefano Vicario, Fabrizio Guttuso Alaimo.