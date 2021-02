Un nuovo singolo dei BTS così, all’improvviso, è stato annunciato nelle ultime ore. Film Out non è semplicemente una new entry nel repertorio del settetto sud coreano. Il brano è stato scelto per la colonna sonora di un film giapponese e per l’occasione i Bangtan Bous hanno collaborato proprio con una band j-pop in un progetto comune.

Film Out, infatti, è stata scritta da Ivory Shimizu già frontman e autore per il gruppo j-pop Back Number. Shimizu non ha nascosto le sue perplessità nell’affidare ad altri esecutori un brano che aveva immaginato come eseguito da lui o dalla sua band. A convincerlo, piuttosto, è stato il suggerimento di Jungkook sulla melodia. Il risultato è stato entusiasmante, afferma Shimizu, e la collaborazione con i BTS è stata consolidata.

Film Out farà parte della colonna sonora di Signal – The Movie Cold Case Investigation Unit. C’è da dire che i BTS avevano già messo la loro arte al servizio del cinema giapponese. Signal, infatti, è anche il titolo del remake giapponese di una serie televisiva sud coreana. Per la serie giapponese i BTS avevano collaborato con il brano Don’t Leave Me.

Il nuovo singolo dei BTS è descritto dagli stessi autori come una ballata toccante con un testo malinconico. Per ascoltare Film Out bisognerà attendere al 2 aprile, giorno dell’uscita di Signal – The Movie Cold Case Investigation Unit nella sale giapponesi. Nel frattempo è comparso un video in cui è possibile ascoltare un frammento del brano.

Nel nuovo singolo dei BTS c’è tanto spirito di collaborazione tra due artisti con un certo seguito, e la novità è che a questo giro la band di Jungkook e soci canterà in lingua giapponese. Di seguito l’anteprima di Film Out, il nuovo singolo dei BTS che potremo ascoltare dal 2 aprile in cui i Bangtan Boys collaborono con i colossi del j-pop Back Number.