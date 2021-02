Torna l’appuntamento con Tandem 4 su Giallo. Stasera, 18 febbraio, due nuovi episodi della serie francese incentrata sulle vicende di una coppia di poliziotti divorziata che si trova a lavorare insieme proprio quando pensavano di non avere più nulla in comune – a parte i figli adolescenti.

Si parte con l’episodio 4×05 dal titolo Un’arma del passato. Il corpo di una donna uccisa da colpi di arma da fuoco viene scoperto nei pressi di una cava di bauxite, un minerale rosso. Patricia Raynaud era stata eletta tre mesi prima come direttrice della società che gestisce il sito. Paul Marchal si reca subito sul posto convinto che la rivalità tra la vittima e l’ex direttrice possa avere un legame con il delitto. Léa Soler, da parte sua, scopre che la vittima aveva saputo che suo padre, scomparso da anni, probabilmente non aveva mai lasciato la regione. L’indagine porterà alla luce una bugia vecchia di dieci anni.

A seguire, l’episodio 4×06 intitolato La pianta mortale. Il presidente dell’Istituto botanico di Montpellier viene trovato morto in mezzo a migliaia di tavole da erbario mentre Paul aveva già indagato nello stesso stabilimento un anno prima. In effetti, proprio in quel posto era scoppiato un incendio doloso, e Paul aveva fatto delle ricerche mentre Lea era in vacanza. Paul confessa alla sua compagna di squadra che è stato commesso un errore procedurale e si chiede se non abbia lasciato libero il vero colpevole.

Nel cast e personaggi di Tandem 4 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

La serie andrà in onda almeno fino a marzo quando è previsto il finale di stagione. L’appuntamento con il quinto e sesto episodio di Tandem 4 su Giallo è per stasera alle 21:10.