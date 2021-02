Per gli amanti dei fitness tracker ci sono due offerte Amazon davvero interessanti di scena oggi 18 febbraio: sia la Xiaomi Band 5 che la Amazfit Band 5 sono in vendita ad un nuovo prezzo minimo proprio sullo store. Quale conviene acquistare in questo momento e a quali specifiche condizioni?

Prima di scendere nel dettaglio delle due proposte commerciali, vale la pena ricordare che le specifiche hardware delle due band non sono così distanti. Va tuttavia precisato che la Amazfit Band 5 può essere definita come la vera e propria versione globale della Xiaomi Band 5 cinese. Questo perché implementa 3 funzioni non giunte ufficialmente dalle nostre parti con la soluzione Xiaomi, ossia il supporto dell’assistente vocale Alexa, il saturimetro SpO2 e il modulo NFC. Quest’ultimo consente però solo di usufruire del metodo di pagamento AliPay (valido unicamente in Cina).

Quanto costa ora la Xiaomi Mi Band 5 su Amazon? Il costo attuale è di appena 29 euro, un valore minimo proposto solo nel periodo pre-natalizio. Va fatto notare agli interessati tuttavia che, almeno al momento della pubblicazione, il prodotto in promozione risulta disponibile dal prossimo 21 febbraio. Ciò non impedisce affatto il suo acquisto per l’arrivo a domicilio del pacco per la fine di febbraio.

Offerta Xiaomi Band 5 - Smart 11 modalità sport, Fitness Bracelet... Xiaomi Mi Band 5, schermo a colori dinamico più grande - Lo schermo...

Xiaomi Mi Band 5, comoda ricarica magnetica: l'interfaccia di ricarica...

L’interessantissima Amazfit Band 5 è pure scontata su Amazon in questo giovedì 17 febbraio. Con qualche euro in più rispetto al modello concorrente, si otterranno i plus su descritti ed in particolar modo l’integrazione dell’assistente vocale Alexa. Il costo attuale della soluzione scende fino a 33,90 euro. la disponibilità del prodotto è immediata con consegna prevista, per i clienti Prime, anche domani.

Entrambe lòe soluzioni sono appetibili per amanti del fitness desiderosi di rimettersi in forma con il sopraggiungere della prossima primavera ma di certo l’esemplare Amazfit, con circa 5 euro di spesa maggiore, offre benefit importanti come pure il monitoraggio del livello di ossigenazione del sangue.