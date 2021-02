Demi Lovato ha rischiato di morire. I medici le avevano dato al massimo una decina di minuti di vita ma la cantante è riuscita poi a salvarsi. Il racconto shock fa riferimento al 2018, all’overdose alla quale hanno fatto seguito true ictus e un infarto che hanno messo in serio pericolo che condizioni di salute dell’artista.

I fan lo ricorderanno: all’apice del suo successo, Demi Lovato è stata protagonista di alcuni spiacevoli episodi culminati in overdose. Il successo planetario e i concerti in tutto il mondo hanno spinto l’artista a rifugiarsi in angoli poco leciti che avrebbero potuto compromettere in modo serio le sue condizioni di salute.

Fortunatamente oggi, tre anni dopo quegli episodi, è Demi Lovato stessa a poterli raccontare al suo pubblico, felice di potersi gettare alle spalle i momenti più bui della sua esistenza.

“Ho avuto tre ictus e un infarto. I medici mi avevano detto che avrei avuto massimo 10 minuti di vita ancora”, le parole dell’artista nello spiegare ai suoi seguaci cosa ha provato in quei momenti. Il 2018 è stato un anno davvero complicato per la cantante che ha rischiato più volte di lasciare questa vita giovanissima a causa dei suoi eccessi smisurati.

Demi Lovato ha rischiato di morire e ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nella speranza che la sua testimonianza possa essere d’aiuto a molti altri giovani in difficoltà. Di storie sulla sua vita, più o meno reali, ne ha sentite troppe: è per questo che la cantante ha deciso di intervenire in prima persona e di raccontarsi senza filtri in un documentario.

Demi Lovato: Dancing With The Devil sarà disponibile su YouTube per la visione in streaming in tutto il mondo a partire dal 23 marzo 2021. Demi Lovato si metterà a nudo e guiderà i fan nel territorio inesplorato delle sue debolezze.