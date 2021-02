Già trasmessa sulle reti Mediaset tra il 2005 e il 2012, torna in onda The Closer su TopCrime, con due episodi a settimana ogni giovedì a partire dal 18 febbraio.

Kyra Sedgwick è la protagonista di The Closer su TopCrime, nei panni di Brenda Leigh Johnson, capo della principale squadra omicidi del Dipartimento di Polizia della città di Los Angeles, un’agente esperta ed empatica che ha riesce a far confessare i criminali su cui indaga. Grazie alle sue precedenti esperienze con la CIA, infatti, la brillante e determinata Johnson viene trasferita a Los Angeles per fare da capo alla Priority Homicide Division, dove viene accolta con diffidenza e considerata un’intrusa, prima di conquistare la fiducia dei colleghi e mettere su una squadra d’eccellenza dopo una prima fase di risentimento reciproco.

Proprio L’Intrusa è il titolo della première di The Closer su TopCrime, in onda il 18 febbraio in prima serata dalle 21.10 insieme al secondo episodio, L’Alibi e il Movente.

La serie ha debuttato nel 2005 sul canale via cavo TNT negli Stati Uniti e nello stesso anno in Italia: ha avuto un discreto successo finendo per essere rinnovata per sette stagioni e terminando nel 2012. La sua ultima stagione ha anche preparato il terreno per la serie spin-off Major Crimes, ideata dagli stessi showrunner di The Closer e durata sei stagioni.

The Closer su TopCrime riparte dalla prima stagione dopo essere stata già trasmessa dalle reti Mediaset. In Italia ha debuttato in anteprima assoluta sul canale a pagamento Premium Crime nel 2005, prima di arrivare in chiaro su Italia1 e Rete4.

Il crime statunitense ideato da James Duff, Michael M. Robin, Greer Shephard è valso anche a Kyra Sedgwick un Golden Globe e un Premio Emmy, rispettivamente nel 2007 e nel 2010, nella categoria Migliore attrice in una serie tv drammatica. Nel 2009 l’attrice è stata premiata per il suo ruolo nel crime di TNT anche ai People’s Choice Awards.