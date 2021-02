Sky annuncia trionfalmente uno dei sui progetti più ambiziosi, la serie Django, un coraggioso tentativo di portare il genere western nella serialità contemporanea: il classico spaghetti western di Sergio Corbucci del 1966, celebre in tutto il mondo e punto di riferimento per il genere, verrà rivisitato in una co-produzione internazionale diretta da Francesca Comencini.

La serie Django è solo liberamente ispirata al film di Corbucci, un adattamento dalla trama completamente diversa in 10 episodi da un’ora, le cui riprese inizieranno a maggio. Questo format Sky Original è anche una Création Originale CANAL+, prodotta in inglese da Cattleya (ZeroZeroZero, Gomorra – La Serie), parte di ITV Studios, insieme ad Atlantique Productions (Midnight Sun, The Eddy), casa di produzione francese del gruppo Mediawan. Una grande co-produzione europea commissionata da Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia, con Nils Hartmann e Sonia Rovai, produttori esecutivi per Sky Studios.

STUDIOCANAL gestirà la distribuzione mondiale della serie Django, che avrà una vocazione internazionale beneficiando dell’evocativo richiamo al film pietra miliare del genere western all’italiana: andrà in onda su Sky in Italia, ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania e sui canali CANAL+ in Francia, Benelux e Africa.

I primi episodi della serie Django saranno diretti da Francesca Comencini (già abituata alla serialità con Gomorra – La Serie, sempre per Sky): suo anche il ruolo di direttrice artistica della serie. La squadra di Gomorra si riunisce con Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli che firmano la sceneggiatura e sono co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Due episodi sono stati scritti da Max Hurwitz, già sceneggiatore di ZeroZeroZero e Manhunt.

Il film segnò la consacrazione internazionale di Franco Nero, protagonista nel ruolo del reduce nordista alla fine della Guerra di Secessione: il suo ruolo ora nella serie Django sarà interpretato dal pluripremiato attore Matthias Schoenaerts, già apparso in The Danish Girl, Red Sparrow, Via dalla Pazza Folla.

Foto: @Filip Van Roe

La trama della serie Django è ambientata nel selvaggio west, a cavallo fra 1860 e 1870 a New Babylon, una città di emarginati fondata da Sarah e John in cui uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo vivono insieme nel nome dell’accoglienza. Perseguitato dal trauma dello sterminio della sua famiglia, Django continua a cercare sua figlia, perché certo che sia sopravvissuta al massacro di otto anni prima. Quando con enorme sorpresa la ritroverà a New Babylon, in procinto di sposare John, Sarah è una donna adulta che non vuole avere a che fare con suo padre, perché teme che possa mettere a rischio la sua comunità. Django, però, non si arrende all’idea di perdere sua figlia una seconda volta e inoltre sostiene che New Babylon sia in pericolo.

Lo scopo di questa trasposizione del film nella serie Django è offrire un approccio inedito al genere western, associando ai classici stilemi dei film ambientati nel selvaggio West un taglio anche psicologico, magari scardinando qualche topos proprio di quell’universo narrativo. La regista e direttrice artistica Francesca Comencini ha già anticipato che ci saranno “personaggi femminili estremamente forti” e che il racconto proverà ad offrire “un nuovo e interessante punto di vista sull’idea di mascolinità nel genere western“: “È una storia universale che celebra la diversità e le minoranze. Sono sicura che Django incuriosirà e affascinerà gli spettatori di tutto il mondo“.

Foto: @Gianni Fiorito

Maccanico di Sky Italia sottolinea l’ambizione internazionale della serie Django, per la cui produzione ha messo in campo autori, registi e produttori dalla collaborazione già rodata in precedenti produzioni Sky Original.

Il western è tra i generi più tradizionali e popolari, e Django è tra i film più amati in Italia e nel mondo. Questa serie rilegge quel cult assoluto in chiave contemporanea, fornendo agli spettatori un approccio al genere e un punto di vista inediti e attuali. Siamo inoltre entusiasti di tornare a collaborare con Francesca Comencini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, un team creativo davvero eccellente con cui condividiamo il successo di acclamate serie Sky come Gomorra e ZeroZeroZero.