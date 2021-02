Nella mia vita professionale ho sempre dato voce a chi non ce l’ha. Fin dai tempo delle prime radio libere, di Popster, Rockstar, Tutti Frutti, Resto del Carlino, poi in TV con Be Bop a Lula, Roxy Bar, Help, TIM Tour, Miti della Musica Volkswagen, Optima Red Alert, Fiat Music, Premiato Circo Volante del Barone Rosso, We Have a Dream … ho sempre creato opportunità per artisti e gruppi emergenti o, come li chiamo io, della nuova era. Così, quando ho aperto il canale Sir Red Ronnie su Telegram, ho deciso di creare un magazine virtuale, che ho chiamato ASCOLTAMI!, anche se ho accelerato i tempi di pubblicazione in vista delle dirette che farò da Casa Sanremo nella settimana del Festival, dove porterò alcuni di questi artisti selezionati ad esibirsi dal vivo. Nel magazine su Telegram i ragazzi possono postare i loro brani o video. L’ho lasciato aperto a tutti i commenti e i confronti, così da creare una comunità. Ho poi iniziato a scegliere quelli da trasmettere, dopo averli intervistati, nella diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Nella puntata scorsa sono riuscito a dare spazio a 10 artisti e gruppi. Ecco i video con intervista e clip dei primi due: Aldo Losito e Brujas.

Aldo Losito è un cantautore nato in Puglia a Mottola (TA) 08/06/77, due dischi all’attivo, oltre 5000 copie vendute fra il 2010 ed il 2013, anno in cui vince il prestigioso premio Bruno Lauzi a Capri, l’ accademia di Sanremo, il festival di Torremaggiore e finalista del festival di Biella e Poggio Bustone. Tante le collaborazioni e i tour negli anni: G.Grignani(2007/2010) ,Fabrizio Moro(2011/2020), Roberto Gualdi “PFM” , Massimo Tagliata, Gary Wallis e Durga Mcbroom batterista e cantante dei mitici Pink Floyd, con cui realizza un sogno e registra a Londra tre dei brani contenuti nell’ album in uscita ad Aprile 2021.Protagonista per molti anni dei maggiori tour radio italiani (Battiti Live, Ciccio Riccio, Festival Show), nel 2018 pubblica con gli Après La Classe (Niend e Nisciun) canzone rock folk sperimentale nel sound e nelle poetiche, miscela dialetto della bassa murgia con metriche battenti in pugliese e francese stile chanson, il tutto rappresentato da un videoclip di grande successo sul web e in radio, oltre 130000 visualizzazioni raggiunte su youtube e 4000 singoli scaricati da iTunes. Nel 2019 esce “per amore” videoclip in storyboard prodotto da Nicola Sammarco disegnatore tarantino per Walt Disney, che racconta una storia d’amore eterno, ambientata a Taranto nel 11 Novembre 1940, la notte dello storico attacco degli inglesi alle navi della regia marina italiana(il tutto rappresentato in storyboard) . Il 15 Novembre del 2021 pubblica il primo estratto del nuovo disco in uscita “L’ urlo”, canzone campagna per i diritti umani con gran seguito e inserimento del brano nella classifica indie italiana dove resterà nei primi 50 posti per 6 settimane, 20000 views su youtube in un solo mese, 30000 ascolti su spotify e decine di articoli dei maggiori quotidiani pugliesi e recensioni esaltanti da parte della critica. Il videoclip dell’ “urlo” con la regia di Fabio Caricato, è stato girato in stile surrealistico fra cartoon e realtà.

Brujas è un duo musicale avant-pop italiano formato nel 2020 da Francesca Palamidessi e Francesco De Palma. La loro musica è caratterizzata da uno stile eclettico che guarda a generi come l’elettronica, il pop, la musica sperimentale, il trip hop e la musica classica, per creare una forma musicale originale e libera da vincoli.

Nonostante si collochino fuori dal territorio mainstream, i loro brani si caratterizzano per un’immediata accessibilità. La versatile e ipnotica vocalità da soprano di Francesca è il risultato di esperienze come cantante sia nel mondo del pop, sia dalla sperimentazione e ricerca vocale. Francesco, che viene dallo studio accademico del contrabbasso, ha sviluppato un approccio del tutto personale al basso elettrico affiancandolo a un lavoro di ricerca in ambito elettronico.

Dal vivo i Brujas propongono una esperienza coinvolgente con una formazione estesa, unendo live electronics a un approccio più tradizionale che lascia spazio al talento e alla libertà interpretativa dei musicisti.

