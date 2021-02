Il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 3.1 è ufficialmente partito da parte di Samsung, non solo per i Galaxy S20, ma anche per altri dispositivi del colosso di Seul. Come riportato da ‘news.samsung.com‘, l’upgrade è atteso a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, sui Samsung Galaxy Z Fold 2 e Flip, sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 (quest’ultimi non vengono espressamente menzionati, ma li consideriamo inclusi nell’elenco), ed infine sui Samsung Galaxy A71, A51, A90, A80, A70 e A50 (compresi anche i modelli 5G).

La One UI 3.1 prevede miglioramenti fondamentali per quanto riguarda alcune feature della fotocamera e l’esperienza d’uso generale. Il comparto fotografico vede aggiunte funzioni come Single Take (cattura di più foto e video nello stesso momento con una sola pressione del tasto di scatto), Object Eraser (strumento di ritocco che consente l’eliminazione di oggetti indesiderati dagli scatti) e Registrazione multi-microfono (registrazione contemporanea dell’audio dei filmati attraverso il microfono del dispositivo e di quello di una periferica collegata via Bluetooth).

Per quanto riguarda le funzioni per migliorare l’esperienza d’uso generale, la One UI 3.1 offre ai Samsung Galaxy questi accorgimenti: Eye Comfort Shield (regolazione automatica della luce blu a seconda dell’ora del giorno), Privacy (rimozione dei dettagli relativi al luogo dello scatto e controllo di chi e quando ha accesso ai file inviati dal proprio smartphone), Auto Switch (funzione pensata per le Galaxy Buds Pro, Live e Buds+ per riconoscere quale device sta utilizzando il proprietario, collegandosi allo stesso in automatico). L’azienda sudcoreana ha confermato che l’aggiornamento alla One UI 3.1 è partito oggi 18 febbraio, anche se la disponibilità potrà variare da mercato a mercato (potrebbero volerci giorni, oppure anche settimane, prima di vedervi compatire a notifica OTA). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.