La batteria è tra gli aspetti fondamentali di un qualsiasi smartphone, visto che senza nulla può funzionare. Come riportato da ‘Huawei Central‘, con la giusta cura e attenzione nelle cose quotidiane, l’autonomia del dispositivo può aumentare.

Per prima cosa, bisognerebbe utilizzare sempre e solo caricabatterie originali per una migliore esperienza di ricarica. L’uso di alimentatori di scarsa qualità può danneggiare lo smartphone. In seconda battuta, bisogna evirare il sovraccarico: la batteria è composta di due elettrodi (positivo e negativo) e un elettrolita, ma se lo stato di alto potenziale persiste per lungo tempo, il materiale dell’elettrodo positivo si decompone lentamente per rilasciare ossigeno, e nell’elettrolita le molecole di solvente si ossidano e si decompongono per produrre anidride carbonica. Pertanto, si consiglia di non caricare completamente la batteria, mantenendo un livello compreso tra il 20 e l’80%. Nemmeno avere la batteria scarica va bene, ovvero caricarla solo quando il proprio smartphone si è completamente spento. L’ideale sarebbe mettere il dispositivo Huawei sotto carica quando la percentuale residua è di circa il 20%.

Fareste bene anche a prestare attenzione al controllo della temperatura: usare il device durante la ricarica non è una buona cosa. Se la batteria viene caricata a lungo ad alta temperatura, la reazione chimica all’interno della batteria accelera, fino a deteriorarla ne tempo. Meglio non usare il telefono durante la ricarica, a meno che non sia proprio necessario. Infine, è preferibile utilizzare la modalità di ricarica intelligente, soprattutto se siete soliti collegare il vostro smartphone Huawei al caricabatterie prima di andare a letto, lasciandolo accesso tutta la notte (la funzione ottimizzerà i tempi di ricarica, evitando che lo smartphone assorba corrente troppo a lungo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.