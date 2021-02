Ancora un passaggio dietro la macchina da presa: un altro attore di Grey’s Anatomy diventa regista per la stagione 17. Dopo Chandra Wilson e Kevin McKidd, ormai due veterani alla regia così come la produttrice esecutiva Debbie Allen, ma anche Ellen Pompeo e Jesse Williams che vi si sono cimentati rispettivamente una e tre volte, è il turno del più giovane regista che la serie abbia mai avuto tra i suoi attori.

Giacomo Gianniotti, l’italo-canadese cresciuto tra la Garbatella e Toronto che interpreta il dottor Andrew DeLuca, dirigerà l’undicesimo episodio di Grey’s Anatomy 17, dal titolo Sorry Doesn’t Always Make It Right. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, mostrando orgoglioso la prima pagina del copione.

Gianniotti si è detto onorato di avere l’opportunità di debuttare alla regia di Grey’s Anatomy 17: a 31 anni, sarà la sua prima volta dietro la macchina da presa ed è un sogno che si realizza. Ricordando la sua ambizione di entrare nel mondo dello spettacolo nata già al liceo, l’attore ha chiosato scrivendo: “Se mi avessero detto allora che 15 anni dopo sarei arrivato qui. In questa posizione, a questa età. Vivere i miei sogni, fare ciò che amo ogni giorno. Avrei risposto che era una follia. Il tempo vola sicuramente quando ti diverti. Chissà dove sarò tra altri 15“.

Gianniotti ha anche ringraziato l’autrice Julie Wong “per l’ottima sceneggiatura” che ha scritto per l’episodio e la sua “saggia mentore” Debbie Allen, produttrice e regista dello show nonché attrice nel ruolo di Catherine Fox, infine tutta la squadra di Grey’s Anatomy che definisce “una famiglia“.

Classe 1989, nato a Roma, Giacomo Gianniotti è entrato nel cast di Grey’s Anatomy nel ruolo della matricola DeLuca nel 2015, anno dell’uscita di scena di Patrick Dempsey. Nel corso del tempo il giovane medico è diventato prima il compagno di Maggie e poi quello di Meredith, mentre ora a tenere banco nella trama è la sua lotta con una diagnosi di bipolarismo. Sarà grande protagonista dell’episodio 17×07, première di metà stagione, in cui DeLuca e sua sorella Carina (la siciliana Stefania Spampinato) si mettono sulle tracce di una donna responsabile di una tratta di esseri umani.