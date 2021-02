Sta preoccupando e non poco l’attività dell’Etna in tempo reale dopo le forti esplosioni del pomeriggio di ieri e della notte appena trascorsa. Le webcam dell’Osservatorio Etneo sembrerebbero mettere in mostra in questa mattinata del 17 febbraio un graduale ritorno alla normalità ma è anche vero che le cose potrebbero cambiare repentinamente,

L’INGV ossia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato di prima mattina che durante la notte e all’alba del 17 febbraio la bocca orientale del Cratere di Sud-Est è stata ancora protagonista di una continua attività stromboliana. Dopo le ore 6, tuttavia si sono verificate solo delle sporadiche esplosioni esplosioni dal Cratere Voragine. Anche il tremore vulcanico si sarebbe attenuato nel corso delle ultime ore, riportandosi a valori bassi. L’aggiornamento 133 dell’istituto con tutti i dettagli sull’attività è consultabile direttamente in questo documento PDF.

L’attività dell’Etna in tempo reale, a parte che con i comunicati dell’Osservatorio dedicato, è verificabile anche attraverso il sistema di webcam posto sui versanti del vulcano e in diversi punti di osservazione dei diversi crateri protagonisti di attività più o meno importanti. Gli aggiornamenti sono costati per ben 9 punti di visione. Tre telecamere in particolare sono anche di tipo termico, dunque forniscono informazioni molto puntuali sul livello di temperatura delle diverse zone del vulcano. Il dato prezioso è naturalmente espresso in gradi centigradi.

Il vulcano siciliano, soprattutto dallo scorso dicembre, ci ha abituati ad una intensa attività eruttiva che si sta manifestando, molto di più che in passato, attraverso episodi di tipo esplosivo e molto meno effusivo. Per questo motivo l’osservazione dell’Etna in tempo reale appare cruciale per gli esperti ma anche per la popolazione dei comuni limitrofi alla zona d’interesse. I canali ufficiali delle webcam su riportate saranno sempre a disposizione per la valutazione dello stato di attività eruttiva attraverso il sito ufficiale INGV e dell’Osservatorio etneo.