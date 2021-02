Scoppia un’altra bomba sul Grande Fratello Vip 2020 e anche questa volta al centro di tutto c’è proprio lei Samantha de Grenet. La conduttrice si è salvata al televoto contro Maria Teresa Ruta, anche se in molti si chiedono ancora il perché, e così in casa continua a parlare a ruota libera senza accorgersi e senza tener conto del fatto che non può dire sempre quello che vuole. Questa volta non andava in scena una lite, bensì, Andrea Zelletta e Samantha de Grenet si trovavano a piazzetta Morra e parlavano della finale.

A quel punto proprio l’ex tronista stava mettendo insieme i pezzi di quello che è successo lo scorso anno per fare un parallelo con la loro edizione ammettendo che tutto dipenderà da come inizierà il salvataggio, se dipenderà da una loro catena o magari dal televoto. Il discorso si sposta poi sull’ordine d’arrivo dei concorrenti lo scorso anno e così mentre Andrea Zelletta elencava nomi e posizioni, ecco che Samantha De Grenet se ne è uscita fuori con la sua triste frase: “Sembra autistico, come fai a ricordare tutto”.

Ecco il video del momento:

In molti sono convinti che la frase non sia offensiva ma che la De Grenet abbia voluto tirare fuori la questione della memoria magari perché la conosce da vicino o solo per via della serie The Good Doctor il cui protagonista ha proprio la sindrome del Savant caratterizzata proprio da uno spiccato sviluppo della memoria. Altri ancora sono convinti che il linguaggio della conduttrice sia di fatto offensivo e molto poco politicamente corretto, lo abbiamo visto quando ha minacciato nella casa quando è stato tirato fuori suo figlio e alcuni lo hanno notato quando si parlare della possibile coppia gay delle Rosmello. Forse il suo modo di pensare e di fare è un po’ troppo antico e poco conscio di quello che si può o non si può dire?

Sui social comunque è scoppiata la polemica perché l’ennesimo scivolone della bella vippona non fa altro che confermare che bisognava squalificarla già all’epoca del “ti uccido” a Stefania Orlando.