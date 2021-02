Bisogna assolutamente prendere in esame in queste ore nuove indicazioni relative all’aggiornamento con Android 11 per gli utenti che sono propensi ad installarlo sul proprio Samsung Galaxy S10. Un tema, quello che voglio trattare oggi 17 febbraio, che inevitabilmente ci farà fare un passo indietro rispetto a quanto riportato ieri. A metà mese, infatti, a tenere banco è la storia che vede il top di gamma lanciato nel 2019 propenso a ricevere addirittura Android 12 in futuro. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la vicenda.

Male il lettore delle impronte sul Samsung Galaxy S10 dopo il download dell’aggiornamento Android 11

Provando a scendere in dettagli, vi confermo che da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza di anomalie relative al lettore delle impronte sul Samsung Galaxy S10. Questo, in seguito al download dell’aggiornamento con Android 11. Alcuni affermano addirittura che il lettore sia del tutto non funzionante dopo il download del pacchetto software, mentre altri evidenziano rallentamenti nel riconoscimento e, di conseguenza, nello sblocco dello smartphone.

Di sicuro, il bug in questione richiede una risposta da parte del colosso coreano chiara e precisa. Al di là del fatto che si tratti di una comunicazione ufficiale per tutti, o più semplicemente dell’aggiornamento di febbraio. Con quest’ultimo, nello specifico, si spera di fare anche qualche passo in avanti per quanto concerne la durata della batteria. Non sono pochi, infatti, gli utenti che si sono lamentati anche sotto questo punto di vista.

Detto questo, a voi come stanno andando le cose con il Samsung Galaxy S10 dopo aver ultimato il download dell’aggiornamento con Android 11? Notate anomalie e malfunzionamenti particolari a proposito del lettore delle impronte, o sulla durata della batteria? Fateci sapere qualcosa lasciando un commento a fine articolo.