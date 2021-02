Arriva una notizia clamorosa sul conto di Victor Osimhen: secondo quanto riportato da ‘Il Napolista‘, la nuova variante del Covid-19 scoperta a Napoli (diversa da quella inglese di cui tutti parlano, peraltro anche molto diffusa in Campania) sarebbe stata portata in Italia proprio dall’attaccante azzurro. La mutazione, piuttosto rara, si chiama B.1.525, ed è stata isolata dagli esperti napoletani dell’Istituto Pascale in collaborazione con l’Università Federico II.

L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘ non fa riferimento diretto a Osimhen, parlando semplicemente del paziente zero (asintomatico) ormai guarito, e che non avrebbe contagiato nessuno, il cui tampone è stato processato un paio di mesi fa. Il quotidiano parla di un professionista che ha fatto ritorno da un soggiorno con più permanenze nei Paesi Bassi, in Nigeria e nel Centro Africa. Il soggetto, si legge, è stato in isolamento, curato dai medici scrupolosamente fino a che il nuovo tampone non ha dato esito negativo. Non è stato fatto il nome di Osimhen, ma la descrizione calza alla perfezione. L’attaccante del Napoli aveva contratto il Covid-19 di ritorno da un viaggio in Africa, ed aveva soggiornato anche in Belgio, ad Anversa, per il percorso di riabilitazione per l’infortunio alla spalla di mesi fa. Il responsabile del dipartimento Ricerca dell’Istituto Pascale ha fatto sapere che la sequenza del campione arrivata in sede dal Policlinico della Federico II era apparsa diversa dagli altri campioni della Regione, mettendo il personale subito in allerta.

Specifichiamo che, almeno per adesso, non ci sono conferme ufficiali sul fatto che sia stato proprio Osimhen a portare questa nuova variante del Covid-19 in Italia, nonostante ci siano quotidiani che parlano di lui, direttamente o indirettamente. In ogni caso, l’attaccante nigeriano è ormai guarito da un pezzo, non contagiando anima viva. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.