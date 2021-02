Sta capitando a molti possessori di melafonini di ricevere e visualizzare notifiche del calendario per iPhone danneggiato, proprio come se un virus si fosse impadronito del proprio dispositivo. Per quanto l’episodio sia in se fastidioso, non ci troviamo al cospetto di un vero e proprio malware, semmai di un account non autorizzato che va opportunamente eliminato dal telefono.

Chi è incappato nel problema nelle ultime settimane o anche giorni accedendo proprio al calendario, al posto o sovrapposti ai comuni appuntamenti, gha ritrovato la notifica relativo all’iPhone danneggiato, in italiano o all’occorrenza anche in inglese. Gli alert sono molteplici, posizionati in date ed orari diversi: il tutto basta ad allarmare chiunque per il preannunciato malware. Va chiarito però che di vero virus non si tratta e c’è un modo pratico e veloce per evitare che note di questo tipo continuino ad apparire all’occorrenza.

Ciò che rende possibile la comparsa di notifiche del calendario per iPhone danneggiato è la presenza di un account terzo, di certo non appartenente al possessore del melafonino, registrato sul telefono. Bisognerà dunque agire nelle Impostazioni e soprattutto nelle relative schede “Contatti” e Mail”. Normalmente in queste sezioni dovrebbero ritrovarsi solo i profili appartenenti all’utenti, quelli insomma che ha volutamente sottoscritto. Al contrario, nel caso specifico, è possibile ritrovare anche degli account di spam pubblicitario, responsabili proprio delle notifiche fastidiose. Quanto superfluo e non autorizzato, andrà semplicemente selezionato e poi eliminato.

Per mettersi alle spalle una volta per tutte le notifiche del calendario per iPhone danneggiato sarà utile seguire anche i consigli ufficiali del supporto Apple. In pratica, prima di eliminare l’account di spam secondo le modalità su descritte, si potrà provvedere anche ad una segnalazione degli eventi del mittente dell’appuntamento, seguendo tutti i passaggi presenti nella relativa guida Apple. Quest’ultimo passaggio dovrebbe evitare che episodi simili si ripetano in futuro.