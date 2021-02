Esce il 19 febbraio Cosa Lascio Di Me di Roby Facchinetti, il nuovo singolo dell’artista estratto dall’album Inseguendo La Mia Musica, disponibile dallo scorso 25 settembre.

Cosa Lascio Di Me di Roby Facchinetti è firmato dallo stesso artista in collaborazione con Maria Francesca Polli, già autrice di Mina, e racconta delle impronte che si lasciano nel corso del cammino quotidiano.

Il brano riflette sul termine di ogni giorno e sui segni che ognuno di noi lascia nel cuore e nell’animo delle persone che incontra anche solo per un attimo.

“Ognuno di noi può essere speciale per qualcun altro. Basta lasciare qualcosa di noi, fosse solo un’emozione. Fosse solo una canzone”, spiega la Polli.

Il brano sarà accompagnato da un video ufficiale che riassume la vita di Roby Facchinetti in 100 immagini, a cura del regista Gaetano Morbioli che ha montato i 100 scatti di Facchinetti per raccontare la sua vita privata e professionale tappa dopo tappa.

I momenti fondamentali vissuti dall’artista, al fianco dei Pooh e non solo, sono ricordi indelebili che si alternano alle immagini girate appositamente per la clip sulle rive del Lago di Garda e sulla cima del Monte Baldo.

Con il video ufficiale di Cosa Lascio Di Me, Roby Facchinetti vuole riflettere su cosa ha lasciato di sé nel cuore di chi gli sta vicino e di chi lo ascolta da tanti anni.

“Grazie al mio lavoro ho avuto la fortuna di incontrare tantissime persone, alcune solo per pochi minuti, altre, con il tempo, sono diventate veri amici. Mi auguro di aver lasciato qualcosa in ciascuno di loro, anche nel breve tempo di un saluto“, dichiara l’artista.

Il brano è stato arrangiato da Danilo Ballo, inseparabile collaboratore di Roby.

Testo Cosa Lascio Di Me di Roby Facchinetti

Sono qui a cercare le parole

sono qui a cercarmi dentro me

sono tue le mani sopra queste mie mani

che da qualche notte suonano insieme a me

Sono io quello che ti vuole bene

non potrai liberarti mai di me

fosse solo nel via vai di una canzone

dimmi che potrò abitare dentro te

Io che ho messo sul quel fuoco tutto il cuore

mi son fatto male e male mi farò

ma la mia vita l’ho saputa amare

e lei che mi ha amato lo sa cosa lascio di me



Di me, cosa lascerò, dillo tu di me, cosa lascerai

in un mondo che chiede aiuto a Dio

lo sapevi già, lo sapevo anch’io

che ti emozionerai con gli occhi miei, in fondo ai tuoi

Scapperò qui quando ero bambino

salirò dove puoi guardare giù

certo che ho buttato in piedi un bel casino

ma farei tutto da capo e anche di più

solo adesso l’ho capito a chi somiglio

e mi sento come un figlio in braccio a te

ogni ricordo è solo un vecchio amico

e un vero amico sa cosa lascio di me

Di me, cosa lascerò, dillo tu di me cosa lascerai

quando riderai, come rido io

quando piangerai più forte anche di me

in te io rivivrò, a modo tuo, amore mio