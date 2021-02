Il marchio NCIS continua ad avere un successo incredibile dopo 18 stagioni dal debutto e non è un caso che CBS stia lavorando a NCIS: Hawaii, ennesimo spin-off del franchise.

Secondo Variety, il nuovo format è nelle prime fasi di sviluppo presso CBS Studios: nessun dettaglio è stato ancora rivelato su NCIS: Hawaii, ma non sarebbe la prima volta che la squadra degli agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service approdano sull’isola. I telespettatori più affezionati ricorderanno infatti l’evento crossover in due episodi che ha visto incrociarsi le trame di Hawaii Five-0 e NCIS: Los Angeles, andato in onda nel 2012.

NCIS: Hawaii sarebbe il terzo spin-off del franchise e la quarta serie NCIS in generale: dopo lo spettacolo originale che ha debuttato nel 2003, infatti, sono arrivati NCIS: Los Angeles (2009) e NCIS: New Orleans (2013). Ad occuparsi della nuova serie sarebbe lo showrunner di NCIS: New Orleans Chris Silber, affiancato dal collega produttore esecutivo Jan Nash e da Matt Bosack, già nella squadra produttiva di SEAL Team, sempre per CBS.

Bisogna capire se il progetto di NCIS: Hawaii andrà in porto, essendo ora ancora alle fasi embrionali. Non sarebbe la prima volta che una serie in sviluppo non riesce ad entrare in produzione e viene accantonata. Ed è accaduto in passato proprio con il franchise di NCIS. Nel 2012, infatti, un altro spin-off era in lavorazione, ma non è mai diventato una serie vera e propria: il format avrebbe dovuto intitolarsi NCIS: Red, dedicato ad una squadra mobile di agenti sguinzagliati in giro per gli Stati Uniti per risolvere casi criminali, ma dopo la messa in onda dell’episodio pilota in due parti, la serie non ha mai ottenuto un ordine per una stagione completa, finendo per essere archiviata da CBS.