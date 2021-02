L’ultima puntata de L’Amore Strappato andrà in onda mercoledì 24 febbraio, salvo cambiamenti in corsa. Sabrina Ferilli è chiamata a vestire ancora i panni della bella Rosa sperando di avere un lieto fine per la sua famiglia e riportare a casa la figlia Arianna, finita in un centro in attesa di essere adottata, e Rocco, ancora in carcere nonostante le prime prove della sua innocenza. Purtroppo la questione legale e burocratica peggiorerà le cose per lei e la sua famiglia fino a spingere Arianna verso una nuova famiglia mandando in tilt la protagonista con il volto di Sabrina Ferilli.

Nell’ultima puntata de L’Amore Strappato, il pubblico sarà alle prese con un salto temporale. Arianna è stata strappata ai suoi genitori ormai da anni e quando questi ricevono il conto dell’istituto in cui la bambina ha vissuto prima dell’adozione, Rosa riesce a rimettersi sulle tracce della figlia mentre Rocco cerca un modo per saldare il debito.

Quando i due sembrano aver trovato Arianna non possono avvicinarla per via di quello che ha stabilito il Tribunale ma questa volta è Ivan che prova a mettersi in contatto con la sorella, riaprendo la ferita di un passato doloroso che lei ha cercato di lasciarsi alle spalle in questo tempo. Dopo anni passati nella convinzione che la sua famiglia l’avesse abbandonata, la verità si rivela agli occhi di Arianna, mettendola davanti ad una scelta difficile. Cosa succederà alla famiglia?

Prima di pensare al finale, però, L’Amore Strappato tornerà in onda oggi, 17 febbraio. Sarà proprio questa sera che Rosa proverà a battersi per far scagionare Rocco e riprendersi Arianna , la bambina che, intanto, conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Quando il tribunale rifiuta a Rosa il ricongiungimento con la figlia, Rocco sembra perdere ogni speranza. Quando i Macaluso scoprono che la piccola Arianna è già stata adottata legalmente da un’altra famiglia, tutto peggiora.