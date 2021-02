Anya Taylor-Joy farà la storia dei Golden Globes? La giovane attrice ha ricevuto due nomination, una per la sua interpretazione nel film Emma, l’altra per il ruolo da protagonista nella miniserie La regina degli scacchi.

La star, classe ’96, è quindi lanciatissima e ha una fitta agenda di impegni. Attualmente occupata sul set dell’ultimo film di David O. Russell a Los Angeles, in un’intervista con l’Hollywood Reporter ha dichiarato che l’idea di essere candidata a qualche premio non le passava minimamente per la testa, tant’è che non sapeva neanche quando sarebbero state annunciate le nomination ai Golden Globe.

Quindi, quando il 3 febbraio è stata svegliata da una raffica di chiamate e messaggi, si è preparata al peggio. “Il mio pensiero immediato è stato, ‘Chi è morto?'”, racconta incredula l’attrice 24enne. “In realtà è stata una notizia meravigliosa. È stata una bella sorpresa e piuttosto surreale”.

Oltre alla doppia candidatura ai Golden Globe, il giorno successivo, ne ha ottenuta un’altra ai SAG Award per La regina degli scacchi, la serie limitata più seguita di sempre su Netflix.

A proposito dei due progetti, Anya Taylor-Joy ha dichiarato di essersi sentita molto a suo agio nei panni della viziata Emma Woodhouse, protagonista dell’adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen, ma anche in quelli della ragazzina prodigio Beth Harmon de La regina degli scacchi:

Non avevo mai avuto un anno come quello, in cui sapevo chi avrei interpretato ogni singolo giorno. Era passato solo un giorno tra Emma e Last Night in Soho [di Edgar Wright] e due giorni tra [quella] e La regina degli scacchi. Ero così appassionata in questi progetti, quindi non potevo davvero lasciarli andare. Penso che il tempismo fosse perfetto perché era giusto interpretare Emma prima di interpretare Sandy e Beth. Penso che Beth sarebbe stata diversa se non avessi avuto la crescita che ho sperimentato interpretando prima gli altri due personaggi.

Le cerimonie dei SAG e dei Golden Globes si terranno in maniera virtuale a causa della pandemia in corso. Anya Taylor-Joy sa esattamente come li guarderà:

Penso che mia madre sia molto, molto entusiasta all’idea di doversi mettere un abito. Sarò a Londra, e da me saranno tipo le 2 del mattino, quindi scelgo di vederlo come un pigiama party molto selvaggio. Saremo svegli all’una di notte, ci sistemeremo i capelli e il trucco, e staremo sedute davanti al mio computer.