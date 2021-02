Se siete degli sportivi estremi ed alla ricerca di uno smartwatch che non vi abbandoni (in termini di durata) nel bel mezzo della vostra attività, allora non potete fare a meno del nuovo Garmin Enduro. Si tratta del primo orologio intelligente e digitale progettato dalla società statunitense con sede nell’Area metropolitana di Kansas City. Pensato per i runner estremi ed escursionisti, la sua utonomia vanta una durata di ben 200 giorni in modalità smartwatch classica. Tranquilli, non avete letto male: grazie alla sua capacità di sfruttare la luce solare come fonte di energia tramite la Lente Power Glass, l’indossabile è in grado di assicurare tra le 70 e le 80 ore con GPS attivo, fino a raggiungere le 300 ore se invece è configurata la modalità Max Battery GPS.

Certamente indossare per un’intera giornata uno smartwatch come il Garmin Enduro potrebbe sembrare un po’ fastidioso, ma l’azienda americana ha pensato di creare un particolare design contraddistinto da un elevato livello di confort. Una comodità garantita anche dall’inedito cinturino UltraFit elasticizzato, leggero ed in trama di nylon. Le colorazioni disponibili sono il grigio per il modello con cassa in acciaio (il cui peso è di 72 gr.) ed il nero per quella in titanio (con 65 gr. di peso). Entrambe presentano un display OLED da 280 x 280 pixel always-on con diagonale da 1,4 pollici e diametro di 51 mm.

Il nuovo Garmin Enduro è capace di monitorare il sonno e le attività fisiche, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e molti altri parametri importanti per coloro che praticano corsa, ma anche nuoto, ciclismo, escursionismo, sci e così via. Può anche immergersi fino a 100 metri di profondità, ed è certificato Mil-Std-810 per resistere a cadute, urti e shock termici, oltre a connettersi alle reti satellitari GPS, Glonass e Galileo. L’orologio possiede anche l’NFC ed il supporto ai pagamenti contactless con Garmin Pay. Per quanto riguarda il prezzo di vendita al pubblico, il costo consigliato è di 799,99 euro per la versione in Acciaio Silver, e di 899,99 euro per quella in Titanio Black.