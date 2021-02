Francesco Renga a Sanremo 2021 presenta il brano Quando Trovo Te, nuovo singolo che anticipa l’album di prossima pubblicazione. Come per Arisa, il nuovo disco di Francesco Renga non uscirà in concomitanza con il Festival ma in seguito, in una data ancora da comunicare ma sicuramente nel 2021.

Francesco Renga è tra i protagonisti di un Festival senza pubblico. “Cantare senza avere pubblico è molto limitante perché è il pubblico che ti dà un feedback immediato”, le parole dell’artista sul Teatro Ariston vuoto nel quale si esibirà. Al tempo stesso, però, crede fortemente nell’importanza della kermesse canora che mai come in questo momento assume un significato particolare per il mondo dello spettacolo.

Francesco Renga sarà a Sanremo 2021 con Quando Trovo Te, un brano scritto dallo stesso Renga insieme a Roberto Casalino e Dario Faini che esplora il concetto di “oblio salvifico”. L’artista ha parlato del singolo in conferenza stampa.

Sanremo 2021 senza pubblico

“Credo che Sanremo mai come quest’anno assuma significato di ripartenza, è il primo momento dopo mesi di nulla in cui torno sul palco e torno a fare il mio lavoro. Siamo in un periodo assurdo ma questo non toglie nulla al valore simbolico di questo Sanremo, che rimarrà negli annali, entrerà nella storia come un Sanremo unico”, commenta Francesco Renga a proposito di un Festival anomalo che dovrà necessariamente rinunciare ai bagni di folla e agli eventi collaterali, al pubblico in sala e tra le strade della cittadina ligure.

“Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro. Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Sanremo diventa così il simbolo stesso di una ripartenza del mondo dello spettacolo e un segnale di speranza: la speranza che questo incubo possa finire il prima possibile”.

Quando Trovo Te

Il brano che Francesco Renga porta al Festival si intitola Quando Trovo Te e pone l’attenzione sull’oblio salvifico e su tutte le piccole cose della vita che rendono felici, i più semplici gesti quotidiani che spesso sottovalutiamo.



“Quando Trovo Te racconta di un uomo che cammina per strada in preda di un tormento e di una frustrazione, qualcosa di esistenziale che lo porta ad un certo punto a ricordarsi di qualcosa che aveva nascosto, più che dimenticato. Credo nell’oblio salvifico ma anche nei ricordi che teniamo nascosti nella nostra anima per proteggerli dalla frenesia delle nostre esistenze. Quando riaffiorano ci riportano ad una situazione di normalità che coincide con la nostra felicità, le piccole cose di ogni giorno che salvano la vita”.

“Quello che mi ha salvato è il ricordo della felicità, delle piccole cose, della quotidianità che non dobbiamo più rischiare di perdere. Quando penso alla quotidianità penso ad affetti, amore, amicizia, sentimenti che ci legano al prossimo”, le parole di Renga.

Le pagelle di Sanremo

Dopo i primi ascolti, il brano di Francesco Renga ha diviso la stampa. A tal proposito, l’artista spiega di non dare molto peso ai giudizi e crede che Quando Trovo Te sia una canzone che ha bisogno di essere ascoltata “ed è uno dei motivi per cui volevo portarla al Festival. Credo crescerà nel corso delle serate”.

Il nuovo album

Il nuovo album di Renga non uscirà in concomitanza con il Festival 2021 ma uscirà entro la fine dell’anno.

“Sto scrivendo e mettendo a punto altre canzoni ma in questo momento l’orizzonte è Sanremo”, spiega, e a proposito di future collaborazioni ricorda: “Mi è sempre piaciuto il confronto, la collaborazione, quando nasce in modo sincero”.