Tra le produzioni italiane del catalogo Star di Disney+ uno dei titoli di maggior richiamo oltre alla nuova stagione di Boris sarà la serie de Le Fate Ignoranti: tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek del 2001, questo dramma romantico da 8 episodi di 50 minuti ciascuno riporterà in scena l’ambientazione e la storia di quel fenomeno culturale internazionale che fu il film, campione d’incassi e pluripremiato ai David, con Stefano Accorsi e Margherita Buy.

Ozpetek cura la regia della serie de Le Fate Ignoranti e ne è autore insieme al suo braccio destro Gianni Romoli, con cui ha firmato l’ultimo film acclamato dalla critica e distribuito in molti Paesi nel mondo La Dea Fortuna. Firmano la sceneggiatura degli 8 episodi anche Carlotta Corradi e Massimo Bacchini.



Prodotta da R&C Produzioni, la serie de Le Fate Ignoranti proporrà una trama che ricalca in modo sostanziale quella del film: quando Massimo, il marito di Antonia, muore in un incidente d’auto, la donna scopre la relazione omosessuale del marito con Michele. Devastata e confusa, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con l’amante del marito e con la sua cerchia di amici eccentrici.

Presentando la serie de Le Fate Ignoranti all’evento di lancio del catalogo Star – disponibile con gran parte dei suoi titoli dal 23 febbraio – Ferzan Ozpetek ha assicurato che nel format ispirato al suo iconico film ci saranno “molti di quegli elementi che hanno reso affascinante l’Italia nel mondo, dalla luce di cui mi sono innamorato, all’opera italiana e tanto altro“. Il regista turco naturalizzato italiano ha definito la serie “un’occasione di rinnovamento per me e per il mio lavoro“.

L’intervento del regista per la presentazione della serie de Le Fate Ignoranti è stato anche l’occasione per ricordare alcuni aneddoti sul film, come il timore dei produttori che non fosse una pellicola adatta al grande pubblico (“Le famiglie non lo vedranno, mi dicevano“). Nessuno, prima dell’inatteso successo al botteghino, poteva immaginare l’impatto che quel film avrebbe avuto sul cinema italiano, aprendo orizzonti nuovi nel racconto delle relazioni umane con un mix di poesia, ironia e severità nel disvelamento delle ipocrisie sociali. Ozpetek ricorda di essere stato premiato dalla SIAE per quel film proprio perché ha rappresentato “uno sguardo nuovo sulla società“.

Per approcciare la serie de Le Fate Ignoranti Ozpetek ha dovuto superare il timore che la storia non risultasse così inedita e dirompente come poteva essere vent’anni fa. Oggi più che la scoperta dell’omosessualità nascosta del proprio partner di vita la serie avrà come oggetto “il tradimento di un mondo“, con un protagonista che si rivelerà capace di mentire tanto alla moglie quanto all’amante, mostrandosi per quello che non è (ma non solo e non tanto da un punto di vista dell’orientamento sessuale, quanto in generale come persona).

Ozpetek non ha mai lavorato prima ad una serie tv e in questa prima esperienza da showrunner per la serie de Le Fate Ignoranti dividerà il lavoro con il suo aiuto regista da vent’anni, Gianluca Mazzella, pur conservando un “controllo su tutto“, per deformazione professionale.

Nessuna rivelazione sul cast – si vociferava della partecipazione del turco Can Yaman – ma Ozpetek assicura che la serie de Le Fate Ignoranti sorprenderà il pubblico da questo punto di vista: “Ci saranno attori famosi e sorprendenti, qualcuno pensa a dei nomi ma non saranno quelli: non dico niente, ci saranno belle sorprese su quello e anche sui luoghi. Voglio spiazzare il pubblico che ha già visto il film“. Dal punto di vista delle location, ad esempio, ci sarà un episodio girato a Istanbul. Le riprese partiranno ad aprile.