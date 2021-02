Il voto della Lega Serie A per decretare DAZN vincitrice dell’offerta presentata per i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, potrebbe giungere già domani giovedì 18 febbraio. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Calcio e Finanza’, la piattaforma streaming con sede nel Regno Unito risulta essere in netto vantaggio rispetto alla concorrente Sky. Difatti, sul piatto sarebbero stati offerti 840 milioni di euro a stagione per mandare in onda le complessive 380 gare di Serie A, con 114 partite che dovrebbero essere trasmesse in condivisione con Sky (che dal suo canto offre 70 milioni all’anno).

Alcune fonti vicine alla piattaforma OTT hanno lasciato trapelare tutta la loro fiducia:

“Soddisfatti delle conversazioni avute con la Lega di Serie A e dei feedback ricevuti dai club che permetterebbe alla Lega di Serie A di guardare ad un futuro di crescita e di sviluppo in linea con le potenzialità del mercato”.

Non è dunque arrivato il rilancio di Sky, che rimane quindi ancora indietro con la propria proposta (750 milioni di euro a stagione). Qualora DAZN dovesse essere selezionata definitivamente per i diritti TV della Serie A, il campionato italiano si andrebbe ad aggiungere ad altre competizioni già presenti in piattaforma e trasmesse in streaming, come la Liga, la Ligue 1, la Serie B, passando per altri sport come la MotoGP e l’NFL. L’utente ha la possibilità di vedere tutte le partite a prescindere dal proprio gestore telefonico.

Con la conferma della piattaforma di streaming britannica da parte dell’assemblea di Lega, potrebbe variare anche il prezzo dell’abbonamento (quasi sicuramente è previsto un aumento). La possibilità, infatti, è che il costo sia di circa 30 euro (in un range che orientativamente va tra i 27 e i 33 euro). Un costo che si avvicina molto a quello di un altro diretto concorrente come Now TV (Internet TV di Sky). Insomma a giudicare da quanto emerso il pacchetto migliore e destinato all’ufficialità corre sempre più verso DAZN.